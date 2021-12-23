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Малоизвестные строения прошлого, которые поражают своей красотой

Малоизвестные строения прошлого, которые поражают своей красотой
Хайд аль-Джазиль, 500-летняя деревня из сырцового кирпича, построенная на вершине массивного валуна

Виадук Уз-Вэлли недалеко от Лондона был построен в 1839 году, но всё ещё является частью железнодорожной линии. Он состоит примерно из одиннадцати миллионов кирпичей.

Резной купол Луна Васахи, джайнского храма 13 века, полностью построенного из белого мрамора. Раджастхан, Индия.

Альпийское убежище, построенное на вертикальном склоне одной из горных вершин Монте-Кристалло. Было убежищем для солдат Первой мировой войны.

Мандапа Ананта-Шеши 16 века в храме Ранганатхи в Шрирангаме, Индия. Мандапы представляют собой открытые залы для ритуалов.

Римский акведук в Сеговии, Испания. 24000 гранитных блоков скреплённых без строительного раствора примерно в 100 году нашей эры.

Вид с воздуха на церковь Святого Георгия, Эфиопия. Виден каменный крест, поднимающийся из большой пещеры, вырезанной из ржавой скалы окружающих гор. Построен где-то между 12 или началом 13 века нашей эры и является популярным местом для христианских паломников.

Мост Дьявола в Кередигионе, Уэльс, состоит из трёх мостов, построенных друг на друге. Мосты были построены в 1100, 1753 и 1901 годах.

Фуникулёр и базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард, Марсель, Франция. Фото 1895 года

Замок Шенонсо, Долина Луары, Франция. Замок построен в 1513 году.

Замок на острове Лорето, Брешиа, Италия. Построен в 1910 году

Ступенчатый колодец Чанд Баори, построенный в 15 веке, Индия

Клифф Пэлас — цитадель коренных американцев на краю горы. Цитадель 13 века расположена в национальном парке Меса-Верде, штат Колорадо.

Самая большая и лучше всего сохранившаяся деревянная церковь Норвегии. Построена в 13 веке в городе Нутодден.

Океанографический Музей в Монако, построенный в 1910 году
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По материалам: Sivator

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