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Москвича избили за отказ пользоваться проституткой

Москвича избили за отказ пользоваться проституткой

В Москве правоохранительные органы ищут сутенера, который избил жителя столицы за отказ пользоваться услугами проститутки. Он также украл из дома потерпевшего крупную сумму денег.

Как сообщает "Рен ТВ", москвичу не понравилось несоответствие вызванной проститутки ее анкете на сайте. Узнав, что в ее услугах не нуждаются, женщина попросилась в туалет и оттуда вызвала "крышу".

Прибывший сутенер позвонил в дверь и облил клиента из перцового баллончика, а затем несколько раз его ударил, схватил сумку с деньгами и скрылся вместе с подопечной. Теперь их разыскивают правоохранительные органы, им грозит сразу несколько статей. По данным телеканала, в рамках оперативно-розыскных мероприятий изучаются записи с камер наблюдения.

Как сообщал Ruposters, ранее в Москве избили олимпийского чемпиона, заступившегося за керлингистку Сидорову. Полиция уже задержала преступников.

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По материалам: uposters.ru

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