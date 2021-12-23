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На заседании оргкомитета Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» обсудили перспективы его развития

На заседании оргкомитета Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» обсудили перспективы его развития

Всероссийский конкурс «Воспитатель года России» вошел в число ярких профессиональных мероприятий, которое объединяет самых творческих работников системы дошкольного образования. Об этом в ходе заседания оргкомитета конкурса заявил директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов, информирует Минпросвещения России.

Он напомнил, что в этом году всероссийский финал конкурса «Воспитатель года России» проводился в Сочи, в нем приняли участие представители 83 регионов. А в 2022 году конкурс примет Ярославская область – регион, где трудится победитель состязания 2021 года Ольга Хитрова.

Временно исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максим Костенко обратил особое внимание на важность дальнейшего развития статусного для всех дошкольных работников страны конкурса.

«Это не просто соревнование ярких профессионалов, которые были выбраны из тысяч участников из разных регионов, это площадка для обмена опытом, для профессиональной коммуникации», – отметил Максим Костенко.

Заведующая отделом по связям с общественностью Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина озвучила предложения по развитию конкурса в следующем году. В частности, прозвучало предложение по аналогии с порядком проведения Всероссийского конкурса «Учитель года России» поэтапно определять 15 лауреатов, 5 призеров и победителя состязания.

Предполагается, что имя победителя Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2022» будет названо 27 сентября – в День дошкольного работника.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

Министерство просвещения Российской Федерации всесторонне поддерживает систему дошкольного образования. Министр просвещения Сергей Кравцов 27 сентября 2021 года встретился с победителями и лауреатами Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» за 2010–2020 годы. 

Заключительный этап XIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году пройдёт в Ярославле.

Победителем Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2021» стала Ольга Хитрова, учитель-логопед, детский сад № 93 (Ярославская область).

# Общество

По материалам: edu.ru

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