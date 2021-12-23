Наталья Поклонская показала свой особняк в Крыму, рассказав о неприятном происшествии

Экс-депутат Госдумы, Наталья Поклонская показала свой двухэтажный дом в Крыму и рассказала о неприятном инциденте, связанном с ним. Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram показала свой дом в Крыму. На кадрах можно увидеть два балкона, панорамные окна. Особняк двухэтажный и огорожен высоким забором. На территории можно увидеть небольшое количество деревьев. Стоимость такого особняка, по предварительным данным, превышает 20 миллионов рублей.Особняк Натальи Поклонской в Крыму Как рассказала Поклонская, к ней в дом в один из дней залез некий украинец. В это время она находилась одна с дочкой. К счастью, Поклонская успела закрыться изнутри. «Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», призналась Наталья Поклонская. Напомним, что не так давно Наталья Поклонская была назначена послом России в Республике Кабо-Верде. На новое место службы она пока еще не отбыла.