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Наталья Поклонская показала свой особняк в Крыму, рассказав о неприятном происшествии

Наталья Поклонская показала свой особняк в Крыму, рассказав о неприятном происшествии
Экс-депутат Госдумы, Наталья Поклонская  показала свой двухэтажный дом в Крыму и рассказала о неприятном инциденте, связанном с ним. Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram показала свой дом в Крыму. На кадрах можно увидеть два балкона, панорамные окна. Особняк двухэтажный и огорожен высоким забором. На территории можно увидеть небольшое количество деревьев. Стоимость такого особняка, по предварительным данным, превышает 20 миллионов рублей.
Особняк Натальи Поклонской в Крыму Как рассказала Поклонская, к ней в дом в один из дней залез некий украинец. В это время она находилась одна с дочкой. К счастью, Поклонская успела закрыться изнутри. «Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме»,  призналась Наталья Поклонская. Напомним, что не так давно Наталья Поклонская была назначена послом России в Республике Кабо-Верде. На новое место службы она пока еще не отбыла.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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