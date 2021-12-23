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Новые демонстрации работы движка Unreal Engine 5

Новые демонстрации работы движка Unreal Engine 5


Нет сомнений, что движок Unreal Engine 5 станет одним из основных для консолей поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Пока еще выпущена только одна полноценная игра с поддержкой Unreal Engine 5 — это Fortnite. Тем не менее, уже была показана впечатляющая демонстрация Unreal Engine 5 в технодемке по мотивам «Матрицы», и появляется все больше проектов, которые в разработке используют возможности Unreal Engine 5 (Hellblade 2, Mass Effect, S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие).

Разработчики, художники и различные специалисты, связанные с игровой индустрией, демонстрируют свои наработки на движке Unreal Engine 5. Несколько таких работ представлены ниже.

Старший художник по созданию окружения из студии Hangar 13 Садан Аксой показал в своем профиле artstation, как может выглядеть средневековый сеттинг на движке, с использованием технологий Lumen и Nanite. Ниже можно видеть скриншоты (второй скриншот показывает детализацию освещения), а в его профиле есть небольшое видео по работе освещения на Unreal Engine 5.


Другой специалист, старший художник по свету Ninja Theory (ранее работавший в The Initiative), опубликовал в Twitter несколько скриншотов на Unreal Engine 5, вдохновленных фильмом «Маяк».


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По материалам: newxboxone

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