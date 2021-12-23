Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 23 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический ежедневный прогноз помогает тысячам людей преуспевать в разных сферах жизни, правильно планировать дела, обходить стороной неурядицы. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы быть успешнее в этот день.

Эксперты называют этот четверг временем новых возможностей и большой удачи. Это прекрасный день для новых начинаний. Также числа сделают сегодня самым актуальным закон бумеранга. Делайте людям добро, чтобы оно возвращалось вам сторицей. Опасайтесь мести и негативных эмоций.

Число-покровитель 23 декабря 2021 года

Для начала нужно выяснить, под управлением какого числа пройдет этот день. Чтобы это узнать, необходимо произвести простой нумерологический расчет — сложить все цифры даты с порядковым номером дня недели: 2+3+1+2+2+0+2+1+4=17. 1+7=8.

Восьмерка — символ материальной стабильности и приумножения богатства. Это день, в который не стоит сидеть без дела. Можно работать сверх нормы, уделяя бизнесу и делам больше времени, нежели обычно. Любовная сфера сегодня отойдет на второй план, но Восьмерка не будет против новых знакомств и общения. Главный символ этого дня — рог изобилия, олицетворяющий собой поступление денежных средств, материальные ценности, богатство и сытость.





События 23 декабря из прошлого

23 декабря 1672 года итальянский астроном Джованни Кассини обнаружил спутник Сатурна — Рею. В такие дни ищущие обретают то, что им необходимо, а дорога стелется под ногами идущих.

23 декабря 1913 года из нескольких крупных банков была создана Федеральная резервная система США. Это прекрасный день для объединения усилий, финансовых операций, покупок.

23 декабря 1990 года на референдуме 95% граждан проголосовало за отделение Словении от Югославии. Это день, в который можно принимать очень важные решения, но лучше делать это взвешенно.

Советы нумерологов на этот четверг

Если вам захочется все бросить и сложить полномочия, не спешите этого делать. Сегодня могут быть трудности и неудачи, но не следует это воспринимать как сигнал к тому, что нужно что-то менять. Относитесь к проблемам философски.

Сегодня очень легко утратить контроль над обстановкой в работе и в бизнесе, но так же просто вы сможете его и восстановить.

В любовной сфере нас ждет тишь да гладь. Восьмерка не регулирует амурные дела и не вкладывает свою энергию в преобразования в данном направлении.

Сегодня нельзя перекладывать ответственность на других людей. Если вы совершите ошибку, лучше признаться в этом себе и окружающим, чтобы не потерять удачу и авторитет.

Попробуйте с головой окунуться в то, что у вас лучше всего получается, и в то, что вы больше всего любите. Велика вероятность того, что вы сможете преуспеть в этом направлении.

Это благоприятный день для получения новых знаний, обучения. Ожидается, что Восьмерка улучшит нашу память, внимательность. Это хороший день для подготовки к экзаменам.

Талисманы удачи на 23 декабря

Черный цвет в одежде. Внимательность сегодня первостепенна. Черный оттенок поможет вам повысить работоспособность, выносливость и позволит замечать важные мелочи, которые увидеть порой очень сложно.

Топаз и авантюрин. Это два самых мощных финансовых талисмана среди всех минералов. С ними будет гораздо проще совершать правильные покупки, принимать верные решения в бизнесе.