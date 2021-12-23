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Официально: Эти 4 игры дадут бесплатно по Games With Gold в январе

Официально: Эти 4 игры дадут бесплатно по Games With Gold в январе


Компания Microsoft огласила официально список игр, которые получат по подписке Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate игроки в январе 2022 года. В рамках программы Games With Gold игроков ждет 4 проекта — два с поколения Xbox One и два с поколения Xbox 360. Вот список этих игр:



NeuroVoider (1-31 января)



Radiant Silvergun (1-15 января)



Aground (16 января — 16 февраля)



Space Invaders Infinity Gene (16 января — 31 января)

Ниже можно посмотреть трейлер каждой игры, которая будет в январе добавлена в Games With Gold, или перейти на страницу игры в Microsoft Store.

NeuroVoider


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NeuroVoider

NeuroVoider* является twin-stick-шутером с элементами RPG и сеттингом в кибер-футуристическом мире о мозгах, палящих во все стороны, уничтожая злых роботов ядерными ракетными пусковыми установками.
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Radiant Silvergun


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Radiant Silvergun

Игровой процесс легендарного шутера был расширен за счет скрытого режима съемки «ikagura-style», что придает новые ощущения от игры.
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Aground


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Aground

Выживание — лишь начало. У человечества есть только один путь: воспарить к звездам и бросить им вызов. Но для того, чтобы вернуть все, что было потеряно, вам понадобятся помощь и недюжинная изобретательность.
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Space Invaders Infinity Gene


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Space Invaders: IG

Space Invaders, игра, которая определяла видеоигры на протяжении многих поколений, вернулась с новым поворотом!
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По материалам: newxboxone

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