Ошибки в готовке, из-за которых продукты теряют свою пользу или даже становятся вредными

Ошибка 1: Заранее нарезать фруктыФрукты богаты витаминами, поэтому их советуют обязательно включать в свой рацион. Однако мало кто знает, что все полезные вещества, содержащиеся в яблоках, грушах, абрикосах и прочих подобных продуктах разрушаются, как только оказываются «во власти» тепла и света. Поэтому, если заранее нарезать фрукты, выложить на тарелку и надолго оставить на столе либо в холодильнике, через некоторое время они потеряют полезные свойства. Чтобы такого не произошло, храните фрукты целыми, а нарезайте исключительно перед подачей на стол.Ошибка 2: Долго варить овощиНекоторые витамины и питательные вещества входят в категорию водорастворимых. К ним относятся фолиевая кислота, витамин С и витамины группы В. Это значит, что они могут вымываться из овощей, если вы будете их долго варить. Наверняка вы замечали, что после приготовления моркови, вода окрашивается в оранжевый цвет. Это яркий пример того, что овощ лишился полезных элементов. Именно поэтому очень важно следить, чтобы продукты не варились слишком долго и не теряли свой цвет, а также хрусткость. В случае с некоторыми овощами и вовсе следует прибегнуть к бланшированию – в частности, речь идет о брокколи и спаржевой фасоли, которым противопоказано долгое нахождение в кипятке.Ошибка 3: Всегда чистить овощиЧистить овощи можно и нужно, но далеко не всегда. В кожуре многих из них содержится много питательных веществ и, соответственно, когда вы ее снимаете, продукт становится бесполезным для организма. Например, в состав картофеля входит большое количество витаминов С и В, фосфора, калия, магния, но основная часть элементов содержится именно в кожуре. Именно поэтому советуем почаще варить картофель в мундире или запекать в кожуре в духовке. То же самое касается яблок, моркови и других продуктов. Перед тем, как что-то делать с ними, посмотрите на состояние кожуры – если она выглядит красиво не является гнилой, сухой или слишком толстой, продукт вполне можно и не чистить.Ошибка 4: Готовить томатную пастуВ составе помидоров большое количество полезных, питательных элементов среди которых витамин С, натрий, калий, фолиевая кислота. Но если речь идет о томатной пасте, то концентрация всех этих веществ в ней становится слишком велика. В результате происходит перенасыщение организма, и как итог – набор жира на животе и различные воспалительные реакции. И это касается не только магазинной пасты, но и домашней, ведь она предполагает добавление большого количества сахара, из-за которого становится далеко не такой полезной для здоровья.Ошибка 5: Растапливать медМед издавна считается одним из самых полезных продуктов, который можно применять «от всех болезней», а также отличным заменителем сахара. Но, как обычно, есть некоторые нюансы. Так, например, мед отрицательно относится к воздействию высоких температур – находясь под их влиянием, он теряет большую часть своих питательных свойств и становится менее лечебным. Поэтому его не стоит растапливать на плите или в микроволновке, а хранить стоит при прохладной температуре. Единственное исключение – теплый чай. В этот напиток мед можно добавлять без опасений.Ошибка 6: Подавать куриную грудку с соусомКогда речь заходит о диете или правильном питании, первое, что приходит в голову из продуктов – это куриная грудка. Она питательная, низкокалорийная, содержит много белка и других полезных веществ. Однако постоянно есть ее в чистом виде не сильно хочется. Тем более, когда существует огромное количество разнообразных соусов, с которыми ее можно подать. Увы, если неправильно его подобрать, никакой пользы от блюда не будет. Дело в том, что магазинные соусы содержат много соли и сахара, которые по факту являются пустыми калориями и способствуют набору веса. Поэтому лучше ограничиться специями и самостоятельно приготовленными соусами, а также маринадами.Ошибка 7: Использовать для жарки оливковое маслоВ кулинарии существует такое понятие, как «точка дыма» и относится оно к растительным маслам. По сути, она представляет собой температуру горения масла, при которой происходит процесс окисления. Например, рафинированное подсолнечное масло можно подогревать до самых высоких температур, а вот нерафинированное отличается низкой температурой горения, из-за чего повара не рекомендуют использовать его для жарки – это может негативно отразиться не только на вкусе готового блюда, но также на состоянии здоровья. Чтобы лишний раз не рисковать, добавляйте такое масло в салаты – тогда оно не проявит никаких негативных свойств.Ошибка 8: Делать из апельсинов свежевыжатый сокВсем известно, что в соках, которые продают в магазине, очень много сахара. В связи с этим многие хозяйки покупают соковыжималку и делают напиток самостоятельно, чтобы контролировать количество калорий. Однако здесь все не так просто. Например, в состав апельсинов и так входит очень много сахара. А еще, сок в чистом виде может привести к скачкам, а затем и падению уровня сахара в крови, из-за чего происходит набор лишних килограммов, а также снижается уровень чувствительности к инсулину. Если регулярно употреблять свежевыжатый сок, можно увеличить риск развития диабета.Ошибка 9: Есть йогурт с фруктамиГерои рекламы часто добавляют в йогурт фрукты и чувствуют себя самыми счастливыми людьми на свете. Мол, это сочетание не только полезное, но и питательное, заряжающее бодростью и энергией. На самом деле все не совсем так. Фруктовые кислоты, при некоторых обстоятельствах, могут вступать в реакцию с белком, что приводит к замедлению его переваривания, а также разложению в желудке. То же самое происходит, если комбинировать яйца или молочные продукты с апельсиновым соком.Ошибка 10: Жарить и мариновать грибыВ составе грибов – много витаминов, аминокислот, белков и пищевых волокон. Вот только есть один нюанс – их количество существенно уменьшается, если готовить продукт привычным для нас способом, в частности мариновать или жарить. Если вы хотите, чтобы грибы были полезны не только на прилавке в магазине, но и на вашем столе, готовьте их на гриле. В этом случае содержание полезных элементов не снизится. Есть и еще один плюс такой обработки – после гриля повысится антиоксидантная активность.