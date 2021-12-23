Отчет: более 50 стран ввели ограничения для криптовалют

В общей сложности 51 страна в мире в какой-либо степени ввела запреты для криптовалют. Это следует из отчета Управления глобальных правовых исследований (GLRD) Юридической библиотеки Конгресса США.

В GLRD отметили, что с момента первой публикации отчета число подобных юрисдикций значительно выросло.

"В то время как в отчете за 2018 год было выявлено 8 юрисдикций с абсолютным запретом и 15 с неявным, в обновлении от ноября 2021 года уже значится 9 и 42 юрисдикции соответственно", — говорится в документе.

В первую категорию попали Алжир, Бангладеш, Египет, Ирак, Марокко, Непал, Катар, Тунис и Китай.

К странам с неявным баном специалисты GLRD отнесли юрисдикции, которые ввели те или иные ограничения. Например, запретили банкам или предприятиям совершать операции с цифровыми активами или предлагать связанные с ними услуги, а также установили препятствия для работы бирж в стране.

В этой группе оказались в числе прочих Казахстан, Турция, Индонезия, Малайзия, Саудовская Аравия и большая часть африканских государств.

Данные: GLRD.

Эксперты организации рассмотрели нормативно-правовой статус криптовалют по странам. Они выделили применение к активам налогового законодательства, а также мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).

Оба аспекта учтены в законодательствах 103 юрисдикций. В их число входят все страны Евросоюза, за исключением Болгарии — в ней отсутствуют нет налоговых правил для цифровых активов.

Отсутствие норм AML/CFT специалисты GLRD обнаружили в таких государствах, как ЮАР, Бразилия, Чили и Грузия. Последняя является одним из центров майнинга. В то же время в Казахстане регулирование криптовалют отсутствует вовсе, хотя страна располагает второй по величине долей в хешрейте биткоина.

Данные: GLRD.

Напомним, в мае 2021 года власти Китая запустили новый виток репрессий против майнинга и криптовалют. В результате миграции майнеров из страны США вышли в лидеры по доле в совокупном объеме вычислительных мощностей добычи цифрового золота.