Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отчет: более 50 стран ввели ограничения для криптовалют

Отчет: более 50 стран ввели ограничения для криптовалют


В общей сложности 51 страна в мире в какой-либо степени ввела запреты для криптовалют. Это следует из отчета Управления глобальных правовых исследований (GLRD) Юридической библиотеки Конгресса США.


В GLRD отметили, что с момента первой публикации отчета число подобных юрисдикций значительно выросло.


"В то время как в отчете за 2018 год было выявлено 8 юрисдикций с абсолютным запретом и 15 с неявным, в обновлении от ноября 2021 года уже значится 9 и 42 юрисдикции соответственно", — говорится в документе.


В первую категорию попали Алжир, Бангладеш, Египет, Ирак, Марокко, Непал, Катар, Тунис и Китай.


К странам с неявным баном специалисты GLRD отнесли юрисдикции, которые ввели те или иные ограничения. Например, запретили банкам или предприятиям совершать операции с цифровыми активами или предлагать связанные с ними услуги, а также установили препятствия для работы бирж в стране.


В этой группе оказались в числе прочих Казахстан, Турция, Индонезия, Малайзия, Саудовская Аравия и большая часть африканских государств.     


Данные: GLRD.

Эксперты организации рассмотрели нормативно-правовой статус криптовалют по странам. Они выделили применение к активам налогового законодательства, а также мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).


Оба аспекта учтены в законодательствах 103 юрисдикций. В их число входят все страны Евросоюза, за исключением Болгарии — в ней отсутствуют нет налоговых правил для цифровых активов.


Отсутствие норм AML/CFT специалисты GLRD обнаружили в таких государствах, как ЮАР, Бразилия, Чили и Грузия. Последняя является одним из центров майнинга. В то же время в Казахстане регулирование криптовалют отсутствует вовсе, хотя страна располагает второй по величине долей в хешрейте биткоина.  


Данные: GLRD.

Напомним, в мае 2021 года власти Китая запустили новый виток репрессий против майнинга и криптовалют. В результате миграции майнеров из страны США вышли в лидеры по доле в совокупном объеме вычислительных мощностей добычи цифрового золота.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Анна Ковальчук призналась, что едва не сорвала съемки из-за тяжелой болезни
Анна Ковальчук призналась, что едва не сорвала съемки из-за тяжелой
Александр Овечкин зацеловал младшего сына (видео)
Александр Овечкин зацеловал младшего сына (видео)
Отчет: более 50 стран ввели ограничения для криптовалют
Отчет: более 50 стран ввели ограничения для криптовалют
Юрист объяснил законность блокировок банковских счетов за операции с криптовалютами
Юрист объяснил законность блокировок банковских счетов за операции с
Путин призвал убеждать скептиков в эффективности вакцин
Путин призвал убеждать скептиков в эффективности вакцин
Японские разработчики не в восторге от игр Xbox Game Studios в 2021 году
Японские разработчики не в восторге от игр Xbox Game Studios в 2021
В Marvel’s Avengers на этих выходных будут доступны различные бонусы
В Marvel’s Avengers на этих выходных будут доступны различные бонусы
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 23 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 23 декабря 2021 года
Президент Bakkt Адам Уайт сообщил об уходе из компании
Президент Bakkt Адам Уайт сообщил об уходе из компании
Токен The Sandbox вырос на 9% после покупки участка земли PwC Hong Kong
Токен The Sandbox вырос на 9% после покупки участка земли PwC Hong
В Твери в детском технопарке «Кванториум» прошли мастер-классы для дошкольников
В Твери в детском технопарке «Кванториум» прошли мастер-классы для
В 2022–2023 годах Хабаровский край получит 1,73 млрд рублей на строительство новых школ
В 2022–2023 годах Хабаровский край получит 1,73 млрд рублей на

Топ на сегодня

Юлия Щербакова из Киргизии стала победителем первого конкурса педагогических работников «Учитель-международник»
Юлия Щербакова из Киргизии стала победителем первого конкурса
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Среди гостей — Ирина Горбачева, Аглая Тарасова, Алексей Учитель
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Последний богатырь:
Первое в истории SMS продали как NFT
Первое в истории SMS продали как NFT
Сильные заговоры от головной боли
Сильные заговоры от головной боли
Британский регулятор запретил рекламу фан-токена «Арсенала»
Британский регулятор запретил рекламу фан-токена «Арсенала»

Еще по теме

США ввели новые ограничения на участие в российских энергопроектах
США ввели ограничения на сотрудничество с российским энергосектором
У японской криптобиржи похитили 400 млн долларов
ЕС исключил восемь стран из черного списка налоговых гаваней