Парламентское Собрание приняло проект бюджета Союзного государства на 2022 год

17:43 Автор: Ольга Шульга

В ходе второго заседания 61-й сессии Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России утвердило проект бюджета Союзного государства на 2022 год.

Согласно документу, доходы бюджета составят 4598,9 миллиона российских рублей. Они формируются в том числе за счёт ежегодных отчислений Белоруссии и России. От стран поступит в общей сложности 4384,8 миллиона российских рублей, в том числе 2850,3 миллиона российских рублей — отчисления России и 1534,5 миллиона российских рублей — отчисления Белоруссии. Кроме того, в союзный бюджет будут включены доходы, полученные Государственным учреждением «Телерадиовещательная организация Союзного государства» и остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет в сумме 214,1 миллиона российских рублей.

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Расходы бюджета Союзного государства на 2022 год запланированы в объеме 3111,5 миллиона российских рублей. Бюджет сформирован с профицитом в сумме 1487,4 миллиона российских рублей.

Средства бюджета Союзного государства на 2022 год планируется направить на финансирование трёх программ и 28 мероприятий.

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