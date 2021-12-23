Петербургский арт-проект начал продажу долей в картине Ренуара в формате NFT

Петербургское культурное пространство «Третье место» начало продажу незавимозаменяемых токенов (NFT), предоставляющих право владения на долю картины французского художника Пьера Огюста Ренуара «Двойной портрет Жанны Бодо».

Dear participants! ⚡️⚡️



✨ The sale of the NFTs for the ownership of the Renoir masterpiece STARTS NOW! ✨

You can purchase your particles of the painting here: 👉🏼 https://t.co/Oq1AYIbtpO



⚠️ Please address all questions related to the purchase to the chat community 🆘 pic.twitter.com/WfDWDbPvsQ — Third Place NFT (@nft_third_place) December 22, 2021

Картину «разделили» на 1125 NFT, которые выставили на платформе Third Place NFT. Номинальная цена одного токена — 0,5 ETH или 7000 EVER (~$2000 на момент написания).

Представители «Третьего места» опубликовали фото сертификата подлинности картины и заявили, что проводят сделку через профессионального байера. Организаторы продажи рассказали ForkLog, что заключили договор на выкуп работы, которая находится в одной из галерей Парижа, и внесли за нее аванс.

Если удастся достичь целевой суммы сборов, NFT отправят покупателям, в противном случае им вернут криптовалюту. Согласно странице продажи, юридически владеть картиной будет некоммерческая организация Third Place Foundation.

«Согласно публичной оферте и правовой информации, зашитой в токен, мы продаем сервитут на право владения. Сама картина будет передана с этим обременением на баланс некоммерческой организации. В случае, если организация попробует продать картину, то покупатель получит ее с этим же обременением. Мы планируем просудить данную историю, чтобы получить прецедент», — пояснила ForkLog основатель «Третьего места» Ольга Звагольская.

После покупки произведение планируют перевезти в Россию, провести повторную экспертизу и выставить в культурном пространстве «Третье место» на Литейном проспекте.

Токен даст своему владельцу право на доступ к самой картине в любое время, вне зависимости от графика работы экспозиции, а также к контрольным датчикам и видеонаблюдению за произведением в реальном времени.

Вторичную продажу NFT откроют на маркетплейсе Third Place NFT, запущенном в октябре на блокчейне Everscale.

Покупка картины Ренуара — первый этап арт-проекта, о котором «Третье место» объявило при запуске NFT-платформы. Он предполагает приобретение работ знаменитых художников с помощью токенизации коллективного права собственности.

Помимо Ренуара, дорожная карта предполагает покупку картин Поля Гогена, Пабло Пикассо, Джексона Поллока и других.

Представитель «Третьего места» рассказал ForkLog, что в проекте возможно применение governance-механик. NFT можно будет отправить в стейкинг и получить взамен токены управления для голосования по предложениям о его дальнейшем развитии. В частности, выбрать следующую картину для покупки.

Напомним, в апреле основатель TRON Джастин Сан купил картины Пабло Пикассо и Энди Уорхола для их последующей токенизации.