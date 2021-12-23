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Петербургский арт-проект начал продажу долей в картине Ренуара в формате NFT

Петербургский арт-проект начал продажу долей в картине Ренуара в формате NFT


Петербургское культурное пространство «Третье место» начало продажу незавимозаменяемых токенов (NFT), предоставляющих право владения на долю картины французского художника Пьера Огюста Ренуара «Двойной портрет Жанны Бодо». 



Картину «разделили» на 1125 NFT, которые выставили на платформе Third Place NFT. Номинальная цена одного токена — 0,5 ETH или 7000 EVER (~$2000 на момент написания).


Представители «Третьего места» опубликовали фото сертификата подлинности картины и заявили, что проводят сделку через профессионального байера. Организаторы продажи рассказали ForkLog, что заключили договор на выкуп работы, которая находится в одной из галерей Парижа, и внесли за нее аванс.


Если удастся достичь целевой суммы сборов, NFT отправят покупателям, в противном случае им вернут криптовалюту. Согласно странице продажи, юридически владеть картиной будет некоммерческая организация Third Place Foundation. 


«Согласно публичной оферте и правовой информации, зашитой в токен, мы продаем сервитут на право владения. Сама картина будет передана с этим обременением на баланс некоммерческой организации. В случае, если организация попробует продать картину, то покупатель получит ее с этим же обременением. Мы планируем просудить данную историю, чтобы получить прецедент», — пояснила ForkLog основатель «Третьего места» Ольга Звагольская.


После покупки произведение планируют перевезти в Россию, провести повторную экспертизу и выставить в культурном пространстве «Третье место» на Литейном проспекте. 


Токен даст своему владельцу право на доступ к самой картине в любое время, вне зависимости от графика работы экспозиции, а также к контрольным датчикам и видеонаблюдению за произведением в реальном времени.


Вторичную продажу NFT откроют на маркетплейсе Third Place NFT, запущенном в октябре на блокчейне Everscale.


Покупка картины Ренуара — первый этап арт-проекта, о котором «Третье место» объявило при запуске NFT-платформы. Он предполагает приобретение работ знаменитых художников с помощью токенизации коллективного права собственности. 


Помимо Ренуара, дорожная карта предполагает покупку картин Поля Гогена, Пабло Пикассо, Джексона Поллока и других.


Представитель «Третьего места» рассказал ForkLog, что в проекте возможно применение governance-механик. NFT можно будет отправить в стейкинг и получить взамен токены управления для голосования по предложениям о его дальнейшем развитии. В частности, выбрать следующую картину для покупки.


Напомним, в апреле основатель TRON Джастин Сан купил картины Пабло Пикассо и Энди Уорхола для их последующей токенизации.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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