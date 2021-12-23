Почти 5200 детей в Новгородской области в этом году прошли обучение в мобильных технопарках «Кванториум»

Почти 5200 детей из 12 районов Новгородской области в этом году прошли обучение в мобильных технопарках «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Новгородской области.

Мобильные детские технопарки были приобретены в рамках нацпроекта «Образование» в 2019 и 2020 годах.

Занятия проходили по нескольким направлениям: информационные технологии, виртуальная реальность, промышленный дизайн, промышленная робототехника, геоинформационные технологии, аэротехнологии.

«Детям нравится заниматься в мобильном технопарке. Особенно им интересны 3D-графика, робототехника. Мы с ребятами запускаем квадрокоптер. Обычно этот процесс вызывает у них много положительных эмоций. По итогам обучения дети получают сертификат о прохождении дополнительного образования», – отметил заместитель директора ГОАУ «Новгородский Кванториум» Сергей Ткаченко.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.