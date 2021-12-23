Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Православный календарь свадеб на 2022 год

Православный календарь свадеб на 2022 год

В православной религии брак заключается перед Господом, и верующие заранее готовятся к этому важному событию. С православным календарем венчаний счастливым влюбленным будет проще выбрать оптимальное время для этого таинства.


Венчание требует особой подготовки, которая занимает много времени. Перед бракосочетанием влюбленные общаются со священнослужителем, молятся о прощении грехов и благословении свыше, а перед венчанием исповедуются. В современном мире молодые могут венчаться лишь после официального бракосочетания в ЗАГСе, поэтому выбор даты особенно важен. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о самых благоприятных днях, а также посетить церковь, чтобы уточнить, подходит ли выбранная дата.

Дни, подходящие для венчания в 2022 году

Свадебное торжество в церкви — прекрасный праздник, однако, выбирая определенную дату, молодые должны помнить о запретах. В некоторые дни священнослужители откажут в венчании, и чтобы этого не случилось, нужно помнить о правилах. Венчания не проводят:


во время больших церковных праздников;
в родительские субботы, когда поминают усопших;
в дни, когда верующие соблюдают однодневные и многодневные посты;
в случае, если влюбленные сомневаются или не готовы принять таинство венчания (на усмотрение духовника или священнослужителя);
если возраст невесты меньше 16 лет, а жениха — меньше 18 лет;
если влюбленные исповедуют разные религии.

Кроме общих запретов есть и частные: в церквях и храмах могут проводиться службы, посвященные местным праздникам, привязанным к местности. В случае, если пара хочет совершить таинство венчания в определенном месте, стоит заранее поговорить с главой выбранного храма.


Особые дни для венчания в 2022 году

В православной религии есть даты, которые считаются счастливыми. Молодожены могут рассчитывать на покровительство высших сил, если их венчание пройдет в следующие дни:


1 мая, в день празднования Красной горки, народного и церковного праздника. В эту дату испокон веков заключали брачные союзы.
21 июля и 4 ноября, в дни почитания чудотворного лика Казанской иконы Божией Матери.

Удачные дни для венчания в 2022 году по месяцам

Выбирая дату, влюбленные должны помнить о том, что в православии нет места суевериям, а значит, опираться стоит лишь на свои чувства и готовность заключить брак перед Небесами. Священнослужители напоминают, что в православии нет счастливых и несчастливых дат, а значит, выбор будет шире. Классическими днями для венчания считаются понедельники, среды и пятницы.


Январь: 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.
Февраль: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25.
Март: первый месяц весны не подходит для венчания.
Апрель: в этом месяце венчаний не проводят.
Май: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.
Июнь: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Июль: 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31.
Август: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 28, 29, 31.
Сентябрь: 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 30.
Октябрь: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.
Ноябрь: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20 21, 23, 25, 27
Декабрь: венчаний не проводится.
# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Православный календарь свадеб на 2022 год
Православный календарь свадеб на 2022 год
Критики назвали лучшие российские сериалы 2021 года
Критики назвали лучшие российские сериалы 2021 года
Продажи Sea of Thieves в Steam превысили 5 миллионов копий
Продажи Sea of Thieves в Steam превысили 5 миллионов копий
Новые демонстрации работы движка Unreal Engine 5
Новые демонстрации работы движка Unreal Engine 5
Бывшая жена Ильи Прусикина Ира Смелая снялась для обложки Playboy
Бывшая жена Ильи Прусикина Ира Смелая снялась для обложки Playboy
Этери Тутберидзе призналась, почему строга с ученицами
Этери Тутберидзе призналась, почему строга с ученицами
У Андрея Макаревича ожидается пополнение в семье
У Андрея Макаревича ожидается пополнение в семье
Почти 5200 детей в Новгородской области в этом году прошли обучение в мобильных технопарках «Кванториум»
Почти 5200 детей в Новгородской области в этом году прошли обучение в
Активисты РДШ посостязались с губернаторами в "Научном батле"
Активисты РДШ посостязались с губернаторами в "Научном
Первое в истории SMS продали как NFT
Первое в истории SMS продали как NFT
Британский регулятор запретил рекламу фан-токена «Арсенала»
Британский регулятор запретил рекламу фан-токена «Арсенала»
Сильные заговоры от головной боли
Сильные заговоры от головной боли

Топ на сегодня

Лучшие Форекс брокеры России
Лучшие Форекс брокеры России
Пользователю Amazon Web Services выставили счет на $45 000 из-за майнеров Monero
Пользователю Amazon Web Services выставили счет на $45 000 из-за
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым и российский мультфильм "Боксбалет" вошли в шорт-лист премии "Оскар"
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым и российский
Полезные свойства боярышника и сферы его применения
Полезные свойства боярышника и сферы его применения
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года

Еще по теме

Православный календарь свадеб на 2021 год
Православный календарь свадеб на 2020 год
Православный календарь свадеб на Новый год: правильные даты для венчания в 2020 году
Родительские субботы в 2022 году