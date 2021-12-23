Православный календарь свадеб на 2022 год
В православной религии брак заключается перед Господом, и верующие заранее готовятся к этому важному событию. С православным календарем венчаний счастливым влюбленным будет проще выбрать оптимальное время для этого таинства.
Венчание требует особой подготовки, которая занимает много времени. Перед бракосочетанием влюбленные общаются со священнослужителем, молятся о прощении грехов и благословении свыше, а перед венчанием исповедуются. В современном мире молодые могут венчаться лишь после официального бракосочетания в ЗАГСе, поэтому выбор даты особенно важен. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о самых благоприятных днях, а также посетить церковь, чтобы уточнить, подходит ли выбранная дата.
Дни, подходящие для венчания в 2022 году
Свадебное торжество в церкви — прекрасный праздник, однако, выбирая определенную дату, молодые должны помнить о запретах. В некоторые дни священнослужители откажут в венчании, и чтобы этого не случилось, нужно помнить о правилах. Венчания не проводят:
во время больших церковных праздников;
в родительские субботы, когда поминают усопших;
в дни, когда верующие соблюдают однодневные и многодневные посты;
в случае, если влюбленные сомневаются или не готовы принять таинство венчания (на усмотрение духовника или священнослужителя);
если возраст невесты меньше 16 лет, а жениха — меньше 18 лет;
если влюбленные исповедуют разные религии.
Кроме общих запретов есть и частные: в церквях и храмах могут проводиться службы, посвященные местным праздникам, привязанным к местности. В случае, если пара хочет совершить таинство венчания в определенном месте, стоит заранее поговорить с главой выбранного храма.
Особые дни для венчания в 2022 году
В православной религии есть даты, которые считаются счастливыми. Молодожены могут рассчитывать на покровительство высших сил, если их венчание пройдет в следующие дни:
1 мая, в день празднования Красной горки, народного и церковного праздника. В эту дату испокон веков заключали брачные союзы.
21 июля и 4 ноября, в дни почитания чудотворного лика Казанской иконы Божией Матери.
Удачные дни для венчания в 2022 году по месяцам
Выбирая дату, влюбленные должны помнить о том, что в православии нет места суевериям, а значит, опираться стоит лишь на свои чувства и готовность заключить брак перед Небесами. Священнослужители напоминают, что в православии нет счастливых и несчастливых дат, а значит, выбор будет шире. Классическими днями для венчания считаются понедельники, среды и пятницы.
Январь: 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.
Февраль: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25.
Март: первый месяц весны не подходит для венчания.
Апрель: в этом месяце венчаний не проводят.
Май: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.
Июнь: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Июль: 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31.
Август: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 28, 29, 31.
Сентябрь: 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 30.
Октябрь: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.
Ноябрь: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20 21, 23, 25, 27
Декабрь: венчаний не проводится.