Православный календарь свадеб на 2022 год

Вадим Карасев

В православной религии брак заключается перед Господом, и верующие заранее готовятся к этому важному событию. С православным календарем венчаний счастливым влюбленным будет проще выбрать оптимальное время для этого таинства.

Венчание требует особой подготовки, которая занимает много времени. Перед бракосочетанием влюбленные общаются со священнослужителем, молятся о прощении грехов и благословении свыше, а перед венчанием исповедуются. В современном мире молодые могут венчаться лишь после официального бракосочетания в ЗАГСе, поэтому выбор даты особенно важен. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о самых благоприятных днях, а также посетить церковь, чтобы уточнить, подходит ли выбранная дата.

Дни, подходящие для венчания в 2022 году

Свадебное торжество в церкви — прекрасный праздник, однако, выбирая определенную дату, молодые должны помнить о запретах. В некоторые дни священнослужители откажут в венчании, и чтобы этого не случилось, нужно помнить о правилах. Венчания не проводят:

во время больших церковных праздников;в родительские субботы, когда поминают усопших;в дни, когда верующие соблюдают однодневные и многодневные посты;в случае, если влюбленные сомневаются или не готовы принять таинство венчания (на усмотрение духовника или священнослужителя);если возраст невесты меньше 16 лет, а жениха — меньше 18 лет;если влюбленные исповедуют разные религии.

Кроме общих запретов есть и частные: в церквях и храмах могут проводиться службы, посвященные местным праздникам, привязанным к местности. В случае, если пара хочет совершить таинство венчания в определенном месте, стоит заранее поговорить с главой выбранного храма.

Особые дни для венчания в 2022 году

В православной религии есть даты, которые считаются счастливыми. Молодожены могут рассчитывать на покровительство высших сил, если их венчание пройдет в следующие дни:

Удачные дни для венчания в 2022 году по месяцам

, в день празднования, народного и церковного праздника. В эту дату испокон веков заключали брачные союзы., в дни почитания чудотворного лика

Выбирая дату, влюбленные должны помнить о том, что в православии нет места суевериям, а значит, опираться стоит лишь на свои чувства и готовность заключить брак перед Небесами. Священнослужители напоминают, что в православии нет счастливых и несчастливых дат, а значит, выбор будет шире. Классическими днями для венчания считаются понедельники, среды и пятницы.

19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25.первый месяц весны не подходит для венчания.в этом месяце венчаний не проводят.1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31.1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 28, 29, 31.2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 30.2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20 21, 23, 25, 27венчаний не проводится.