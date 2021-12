Президент Bakkt Адам Уайт сообщил об уходе из компании

Президент институциональной платформы Bakkt Адам Уайт сообщил, что покинет компанию на следующей неделе. Специалист не раскрыл причину ухода и не рассказал, чем займется после отставки.

After a great 3+ years at bakkt, next week will be my last



I’ve loved working at intersection of crypto + markets and good to see the industry finding the balance between innovation & regulation. Lots of work still to do here but never been more optimistic about the future 🌕