Президент Bakkt Адам Уайт сообщил об уходе из компании

Президент институциональной платформы Bakkt Адам Уайт сообщил, что покинет компанию на следующей неделе. Специалист не раскрыл причину ухода и не рассказал, чем займется после отставки.

After a great 3+ years at bakkt, next week will be my last



I’ve loved working at intersection of crypto + markets and good to see the industry finding the balance between innovation & regulation. Lots of work still to do here but never been more optimistic about the future 🌕 — Adam White (@WhiteAdamL) December 23, 2021

«После замечательных трех с лишним лет в Bakkt следующая неделя станет для меня последней. Мне нравилось работать на пересечении криптовалют и рынков, приятно видеть, что индустрия находит баланс между инновациями и регулированием. Здесь еще много предстоит сделать, но я никогда еще не был так оптимистичен в отношении будущего», — написал он.

Уайт работал в Bakkt с момента основания платформы — в 2018 году специалиста назначили ее операционным директором. До этого он занимал должность вице-президента и главы институционально направления Coinbase.

В октябре 2021 года Bakkt стала публичной компанией, завершив слияние о SPAC VPC Impact Acquisition Holdings. Ее акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером BKKT.

Ценные бумаги Bakkt отреагировали на новость об отставке Уайта незначительным падением, однако к моменту написания уже восстановились и торгуются вблизи $9.

Часовой график BKKT/USD биржи NYSE. Данные: TradingView.

Напомним, в ноябре Bakkt анонсировала интеграцию Ethereum в свои сервисы.