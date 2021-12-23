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Президент Bakkt Адам Уайт сообщил об уходе из компании

Президент Bakkt Адам Уайт сообщил об уходе из компании


Президент институциональной платформы Bakkt Адам Уайт сообщил, что покинет компанию на следующей неделе. Специалист не раскрыл причину ухода и не рассказал, чем займется после отставки.



«После замечательных трех с лишним лет в Bakkt следующая неделя станет для меня последней. Мне нравилось работать на пересечении криптовалют и рынков, приятно видеть, что индустрия находит баланс между инновациями и регулированием. Здесь еще много предстоит сделать, но я никогда еще не был так оптимистичен в отношении будущего», — написал он.


Уайт работал в Bakkt с момента основания платформы — в 2018 году специалиста назначили ее операционным директором. До этого он занимал должность вице-президента и главы институционально направления Coinbase.


В октябре 2021 года Bakkt стала публичной компанией, завершив слияние о SPAC VPC Impact Acquisition Holdings. Ее акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером BKKT.


Ценные бумаги Bakkt отреагировали на новость об отставке Уайта незначительным падением, однако к моменту написания уже восстановились и торгуются вблизи $9.


Часовой график BKKT/USD биржи NYSE. Данные: TradingView.

Напомним, в ноябре Bakkt анонсировала интеграцию Ethereum в свои сервисы.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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