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Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку и впервые показали свою дочь Лилибет

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку и впервые показали свою дочь Лилибет

Перед зимними праздниками королевские семьи всегда публикуют рождественские открытки — как правило, это семейные фотографии. Принц Гарри и Меган Маркл, как известно, сложили с себя официальные полномочия, но от традиции решили не отступать.

В сети появилась их рождественская открытка — на ней герцог и герцогиня Сассекские запечатлены с детьми, сыном Арчи и дочерью Лилибет. Малышку широкая публика увидела впервые — до этого Гарри и Меган еще не показывали ее фотографий.


Принц Гарри и Меган Маркл с детьми

Напомним, что второй ребенок в семье Меган и Гарри родился уже после их переезда в США — девочка, которую назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, появилась на свет 4 июня 2021 года в одной из клиник Калифорнии. Имя ей дали в честь в честь прабабушки, королевы Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, покойной принцессы Дианы.

Так как на тот момент супруги уже не исполняли обязанностей старших членов королевской семьи, с новорожденной для официальных кадров Меган не позировала. Хотя от посторонних глаз до этого момента девочку скрывали, Меган охотно упоминала о дочери в интервью. Так, на шоу Эллен Дедженерес Меган рассказала, что у малышки уже режутся зубы.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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