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Программы СПО лучше выстраивать с потенциальными работодателями

Программы СПО лучше выстраивать с потенциальными работодателями

 Работодатели охотно принимают участие в формировании программ обучения в колледжах, давая возможность студентам получить именно те навыки и знания, которые потребуются им в будущем. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказал заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников.
 
Он напомнил о важности сотрудничества педагогического сообщества вузов, колледжей и школ при реализации нацпроекта «Образование». 

«В этом году мы совершили настоящий прорыв в подготовке специалистов IT-сферы, объединив колледж и институт в один кластер. Обновили мастерские, ввели 400 дополнительных бюджетных мест, таким образом, учим более 1200 студентов. Также заводим в одну систему технопарки, «Кванториумы», «Точки роста», открываем инженерные классы в школах. Следовательно, мы со школы начинаем готовить специалистов под конкретные востребованные в современном мире и на нашей территории специальности», – информировал Иван Хлебников.

Заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области подчеркнул, что обучение специалистов в IT-сфере позволяет дать студентам профессию, которая позволит им из любой точки земного шара работать для развития своего региона, участвовать в различных проектах и инициативах. Он также отметил высокий уровень подготовки молодых специалистов в регионах. 

 «Сейчас любой инвестор, заходящий на территорию, имеет уверенность, что система образования территории подготовит специалистов под его задачи», – резюмировал Иван Хлебников.
# Общество

По материалам: edu.ru

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