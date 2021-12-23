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Псаки: Вашингтон не согласится с предложениями Москвы по НАТО

Псаки: Вашингтон не согласится с предложениями Москвы по НАТО

23:03  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут соглашаться на предложения России по безопасности, которые затрагивают НАТО, но могут согласиться с другими инициативами.

«Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет», — цитирует ТАСС ее слова.

Псаки заверила, что НАТО — оборонительный альянс, а не агрессивный, и «нет никаких доказательств, которые позволили бы предположить обратное, со стороны как США, так и других членов военного блока».

Вместе с тем, по ее словам, Белый дом считает правильным проведение переговоров в данной ситуации.

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что американские партнёры сообщили о готовности к переговорам по безопасности в начале 2022 года в Женеве.

Политолог: предложения России по договору с НАТО не дадут результата


Ранее Министерство иностранных дел опубликовало проекты документов о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов и НАТО. В частности, из проекта договора между Москвой и Вашингтоном следует, что стороны не должны использовать чужую территорию для вооружённого нападения. Кроме того, США обязаны отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток и от приёма в альянс постсоветских государств. 



#США #НАТО #международные отношения


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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