Псаки: Вашингтон не согласится с предложениями Москвы по НАТО

23:03 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут соглашаться на предложения России по безопасности, которые затрагивают НАТО, но могут согласиться с другими инициативами.

«Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет», — цитирует ТАСС ее слова.

Псаки заверила, что НАТО — оборонительный альянс, а не агрессивный, и «нет никаких доказательств, которые позволили бы предположить обратное, со стороны как США, так и других членов военного блока».

Вместе с тем, по ее словам, Белый дом считает правильным проведение переговоров в данной ситуации.

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что американские партнёры сообщили о готовности к переговорам по безопасности в начале 2022 года в Женеве.

Политолог: предложения России по договору с НАТО не дадут результата

Ранее Министерство иностранных дел опубликовало проекты документов о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов и НАТО. В частности, из проекта договора между Москвой и Вашингтоном следует, что стороны не должны использовать чужую территорию для вооружённого нападения. Кроме того, США обязаны отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток и от приёма в альянс постсоветских государств.

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