Путин назвал причину высокой смертности от коронавируса

По мнению президента, нужно не заставлять граждан вакцинироваться, а убеждать их в такой необходимости

20:05 Автор: Юлия Сапрыгина

23 декабря Владимир Путин провёл ежегодную пресс-конференцию для журналистов. Глава государства призвал не давить на россиян в вопросах вакцинации. Также он рассказал, когда проиндексируют пенсии по инфляции, и объяснил, как будет работать закон о «приземлении» IT-гигантов. Кроме того, президент отметил, что наказание за пытки должно быть неизбежным. О главных тезисах пресс-конференции Президента России — в материале «Парламентской газеты».

О вакцинации

Уровень коллективного иммунитета россиян к COVID-19 достиг 59,4 процента, рассказал президент. Это количество переболевших коронавирусом или сделавших прививку от ковид.

Но этого недостаточно, отметил Путин: «России нужен коллективный иммунитет на уровне 80 процентов». По прогнозам, таких показателей страна может достичь ко второму кварталу следующего года.

Что касается высокой смертности из-за коронавируса в России, она вызвана низким охватом вакцинацией и недостаточным уровнем коллективного иммунитета, привёл президент один из аргументов.

При этом глава государства призвал не давить на россиян в вопросах вакцинации, тем более вводить санкции за отказ от прививки.

«Нам нужно идти по другому пути: нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определённых мер», — сказал Путин.

Ранее председатель Госдумы предложил создать согласительную комиссию по доработке проекта о COVID-сертификатах в общественных местах.

«Закон должен быть чётким, ясным и понятным», — сказал Вячеслав Володин. А сама система должна служить для защиты граждан, а не для того, чтобы создавать им лишние трудности.

О доходах россиян

Реальные доходы россиян по итогам года вырастут, в среднем — на 3,5 процента, рассказал президент. Кроме того, в конце 2021 года были повышены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

«Это повысит и социальные выплаты, которые касаются миллионов людей, отразится на индексации некоторых пенсий», — подчеркнул президент.

В целом, по словам главы государства, наша экономика оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, как коронавирус, чем многие другие развитые экономики мира.

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Это позволило государству выполнить социальные обязательства перед гражданами и сохранить социальный бюджет.

Также Владимир Путин заявил, что Правительство должно выполнить обязательства прошлых лет — в частности, что касается индексации пенсий по инфляции. «Правительство России должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — сказал Путин.

Напомним, в конце года Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил закон о МРОТ — с 1 января он вырастет на 8,6 процента, что больше уровня инфляции.

О пытках

Отвечая на вопрос Ксении Собчак, посвящённого фактам пыток и издевательств в местах лишения свободы, президент отметил: это явные преступления.

В связи с этим он призвал, опираясь на полноценное расследование, доводить такие дела до конца, чтобы была «понятна неизбежность наказания».





О том, что в местах лишения свободы и в СИЗО совершаются противоправные действия, властям известно, уточнил Владимир Путин. Он рассказал, что в России сейчас расследуют 17 уголовных дел, возбуждённых по фактам издевательств и пыток заключённых и подследственных.

«К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема», — сказал он.

При расследовании преступлений в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций, отметил российский лидер. Также необходимо развивать пенитенциарную систему и строить новые пенитенциарные учреждения.

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Напомним, что на этой неделе в Госдуму также внесли законопроект об усилении уголовной ответственности за применение пыток. Документ, в частности, позволит наказывать за этот вид преступления на срок до 12 лет — в том числе и должностных лиц. Кроме того, он уточняет само понятие пыток в соответствии с конвенцией ООН.

Об Интернете

Полный уход человека в виртуальный мир ведёт к деградации, считает глава государства. Интернет должен дополнять реальную жизнь молодёжи, а не заменять её, сказал Путин.

В связи с этим он призвал создавать такой контент в Сети, который бы шёл на пользу молодёжи и подросткам. А вот деструктивный контент «должен подчиняться общим юридическим и моральным правилам бытия», отметил Путин.

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«У нас сто с лишним серьёзных преступлений предотвращено в учебных заведениях. Отсюда и требования к «приземлениям» платформ, чтобы они открывали свои представительства и подчинялись национальным законам», — сказал президент.

Ранее Роскомнадзор опубликовал список компаний, которые должны открыть представительства в России. В Госдуме считают, что он может быть расширен.

О международной повестке

Отвечая на вопрос журналистки Sky News о гарантиях Москвы о ненападении на Украину или любое другое суверенное государство, российский лидер отметил, что это не российская сторона создаёт угрозы другим государствам. «Поэтому это страны НАТО должны предоставить гарантии безопасности России, а не наоборот», — считает Путин.





Постоянное давление Запада на Россию можно объяснить только тем фактом, что западные страны считают РФ слишком большой даже после распада СССР, прокомментировал подобные заявления глава российского государства.

Однако сегодня в мире у России есть и много союзников. Так, Владимир Путин назвал стратегические отношения России и Китая серьёзным стабилизирующим фактором на международной арене.

Роль переговорщика между Россией и НАТО и между Россией и Евросоюзом могла бы сыграть Италия, считает Владимир Путин.

А одним из самых близких союзников России президент назвал Казахстан.

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