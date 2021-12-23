Путин призвал убеждать скептиков в эффективности вакцин

Вадим Карасев

На пресс-конференции, отвечая на вопрос о вакцинации, президент России Владимир Путин заявил о необходимости разъяснять позицию, убеждать сомневающихся. При этом он скептически высказался в адрес КПРФ, которая зарабатывает дешевые политические очки на теме, которая волнует всех.

"Вакцинация не раз доказала свою эффективность в борьбе с разными болезнями, подтверждается это и сейчас: невакцинированных в отделениях реанимации в десятки раз больше, чем вакцинированных", - отметил глава государства.

Сомневающимся в этом, по словам Путина, нужно с уважением рассказывать, убеждать.

"Интересно, что в советское время вакцинация была и вовсе обязательной, но теперь коммунисты, в погоне за дешёвыми очками, занимают безответственную позицию и выступают против", - заявил президент.

