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Путин призвал убеждать скептиков в эффективности вакцин

Путин призвал убеждать скептиков в эффективности вакцин

На пресс-конференции, отвечая на вопрос о вакцинации, президент России Владимир Путин заявил о необходимости разъяснять позицию, убеждать сомневающихся. При этом он скептически высказался в адрес КПРФ, которая зарабатывает дешевые политические очки на теме, которая волнует всех.

"Вакцинация не раз доказала свою эффективность в борьбе с разными болезнями, подтверждается это и сейчас: невакцинированных в отделениях реанимации в десятки раз больше, чем вакцинированных", - отметил глава государства.

Сомневающимся в этом, по словам Путина, нужно с уважением рассказывать, убеждать. 

"Интересно, что в советское время вакцинация была и вовсе обязательной, но теперь коммунисты, в погоне за дешёвыми очками, занимают безответственную позицию и выступают против", - заявил президент.

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По материалам: uposters.ru

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