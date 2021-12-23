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Путин заявил об обострении демографической проблемы в России

Путин заявил об обострении демографической проблемы в России

Тема: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина (2021 год)


12:37  Автор: Кристина Стащенко



Сбережение народа России является одной из важнейших задач и драйверов роста для России, населения в 146 миллионов человек для страны с такой территорией недостаточно, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Трансляцию ведет «Россия-24».

«Сбережение народа является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста», — сказал глава государства.

По словам Путина, сейчас в РФ порядка 81 миллиона человек экономически активного населения, их число должно серьезно увеличиться к 2024-2030 годам. «Это один из факторов экономического роста», — подчеркнул президент. 

Рост доходов россиян в 2021 году составит в среднем 3,3%, заявил Путин


Также Путин выразил обеспокоенность в связи с увеличением смертности на фоне пандемии. Из-за этого, по словам главы государства, обостряется проблема демографии. 

 

Владимир Путин 23 декабря проводит ежегодную большую пресс-конференцию. В этом году она проходит в Манеже в очном формате. В связи с ограничениями по коронавирусу на пресс-конференции находятся чуть более пятисот представителей СМИ, которые были заранее определены Кремлём.

В 2020 году из-за пандемии Путин вышел на связь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарёво – в тот момент с ним находилась лишь небольшая часть президентского пула. Большая часть журналистов общалась с президентом в режиме видеоконференции из Центра международной торговли.



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По материалам: pnp.ru

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