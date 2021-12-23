Россия впервые запросила данные о клиентах биткоин-биржи Coinbase

В 2021 году крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase получила пять запросов на раскрытие информации о пользователях от государственных и правоохранительных органов РФ. Об этом говорится в отчете о прозрачности сервиса, охватывающем период с 1 января по 30 сентября.

Это уже третий подобный отчет, однако в двух первых Россия не фигурировала. Подробной информации о содержании запросов нет.

В целом за первые три квартала 2021 года биржа получила 5562 правительственных запроса. Большая часть (84%) совокупно приходится на долю США, Великобритании и Германии. Эти страны стабильно удерживают «лидерство» по числу коммуникаций с платформой.

Данные: Coinbase.

Наряду с Россией, впервые за информацией о клиентах Coinbase в этом году обратились Латвия, Греция, Индия, Турция, Босния и Герцеговина, а также Венгрия.

В Coinbase уточнили, что запросы от правоохранительных и государственных органов, как правило, касаются информации об аккаунтах клиентов и финансовых отчетах в связи с гражданскими, уголовными делами или другими расследованиями.

"Эти запросы могут включать повестки в суд, постановления суда, ордера на обыск или другие формы официального судебного процесса. Мы обязаны отвечать на такие запросы, если они действительны в соответствии с финансовыми положениями и другими применимыми законами", – отметили представители Coinbase.

Количество запросов, полученных биржей за первые три квартала 2021 года, примерно на 27% выше, чем за весь 2020 год. В настоящее время у платформы, по ее собственным данным, более 73 млн клиентов по всему миру.

Напомним, в июне CEO Binance Чанпэн Чжао сообщил, что с начала года биржа ответила на 5600 обращений от правоохранительных органов. По сравнению с 2020 году этот показатель вырос вдвое.