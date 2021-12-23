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Сильные заговоры от головной боли

Сильные заговоры от головной боли

Справиться с приступами недомогания и уменьшить головную боль способны народные средства. Проверенные заговоры придут на помощь в минуту слабости, когда необходимо позаботиться о своем самочувствии.


Существует огромное количество заговоров, которые помогают справляться с простудными заболеваниями, исцеляют недуги и снижают риск развития болезней. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с сильными заговорами, которые выручат в тот момент, когда заболела голова.

1. Во время приступа головной боли левую руку кладут на лоб и проговаривают: «Боль снимаю, силы себе возвращаю, себя исцеляю». После этого руку споласкивают проточной водой, а правой рукой умываются, давая каплям воды стечь с лица.

2. Во время мигрени сложно контролировать болевые ощущения, и в этот момент можно прочитать заговор, который поможет справиться с неприятным состоянием: «Боль отступает, под солнечными лучами плавится, меня покидает. Как утро с рассвета начинается, так и мое здоровье с каждой минутой укрепляется».

3. Утихомирить головную боль получится и таким заговором: «Боль моя, оставь меня, за порог выходи, больше не возвращайся, ни с кем из живущих на земле больше не встречайся». После этого нужно открыть входную дверь и указать рукой на выход.

4. Усмирить головную боль можно благодаря заговору: «Ива к речке склоняется, ветвями по воде водит, боль головная от меня уходит. Водой чистой себя исцеляю, здоровье укрепляю». Такой заговор лучше всего читать, принимая прохладный душ или умываясь святой водой.


5. В стакане теплой воды растворяют немного меда, приговаривая: «Мед меня исцелит, боль головную победит». После этого медленными глотками выпивают жидкость и ложатся отдыхать.

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По материалам: dailyhoro.ru

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