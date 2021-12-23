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Создатели Pigeon Simulator рассказали о прогрессе в 2021 году

Создатели Pigeon Simulator рассказали о прогрессе в 2021 году


Студия HakJak, которая занимается разработкой игры Pigeon Simulator, подводит итоги 2021 года. Разработчики опубликовали видео, в котором рассказали, как идет процесс разработки симулятора голубя. По словам разработчиков, их главные успехи в 2021 году:



Создание реалистичной модели полета голубя.



Проработка игровых возможностей голубя, его суперспособностей.



Создание локации (острова), где будут разворачиваться события игры Pigeon Simulator.

Разработка игры Pigeon Simulator ведется в 2019 году, при этом у проекта уже поменялась студия, которая его создает. Сейчас создатели игры из студии HakJak планируют, совместно с издательством tinyBuild, выпустить свой аркадный боевик в 2022 году.


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Напомним, что пару недель назад Microsoft сообщила о планах добавить игру Pigeon Simulator в Game Pass на релизе — на PC и Xbox.

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По материалам: newxboxone

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