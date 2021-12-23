Стало известно, почему рухнул брак Григория Лепса

Жена певца Григория Лепса собрала чемоданы и ушла. Со Светланой Дубинской Григорий Лепс познакомился еще в музыкальном училище. Он учился на отделении ударных, а она — на вокальном. После того как Григорий пришел из армии, пара оформила свои отношения. Жить начали в небольшой квартире вместе с родителями будущей звезды в Сочи. В тот момент Лепс работал на заводе по выпуску военных машин, начал петь в ресторанах, а после и вовсе решил покорять Москву.Григорий Лепс «К тому времени брак Лепса, в котором родилась дочь Инга, дал трещину. У невестки отношения с родителями Григория не сложились, она забрала дочку и ушла. Делить паре было совершенно нечего. Жилья своего не было, машин — тоже. Света собрала свои вещи и покинула квартиру родителей мужа. Говорят, весь ее нехитрый скарб поместился в два чемодана», — пишет «Комсомольская правда — Краснодар». Сейчас у Светланы Дубинской свое ИП, она много путешествует, комментировать развод бывшего мужа не хочет. Напомним, 20 декабря Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака.