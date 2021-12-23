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Студенты ЧГПУ получили дипломы второй степени Международной дискуссии «Culture is the fifth skill» Barry Tomalin

Студенты ЧГПУ получили дипломы второй степени Международной дискуссии «Culture is the fifth skill» Barry Tomalin

Студенты Чувашского государственного педагогического университета стали обладателями дипломов второй степени Международной тематической дискуссии «Culture is the fifth skill» Barry Tomalin на тему межкультурной коммуникации и культурных особенностей стран и народов мира, сообщает пресс-служба вуза.

Организатором мероприятия выступил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины.

Дискуссия проходила в формате видеоконференции, в ней приняли участие 11 команд языковых специальностей белорусских и российских университетов.

В порядке жеребьевки, проведенной предварительно в процессе подготовки к дискуссии, команды на английском языке представляли характерные особенности одной из мировых культур с использованием презентации. В студенческих презентациях нашли отражение особенности менталитета, ценностные ориентации, национально-специфические черты вербального и невербального поведения, национальный этикет, традиции и обычаи. Были рассмотрены культуры народов Японии, Южной Кореи, России, Норвегии, Великобритании, Израиля, Таиланда, Австралии и Китая.

После каждой презентации в соответствии с форматом мероприятия спикеры задавали по два вопроса каждой команде по презентуемой иноязычной культуре.

Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева представила команда студентов факультета иностранных языков специальности «перевод и переводоведение», ребята презентовали тему «Китайская культура».

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество

По материалам: edu.ru

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