Суд в Великобритании поддержал истцов по делу против Крейга Райта

Организация Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) выиграла первое слушание по делу против самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта. Суд отклонил ходатайство ответчика об исключении из материалов дела некоторых документов и разрешил истцу внести изменения в заявление.

COPA just won its first hearing against Craig: https://t.co/fThCdz5Xjj . Interesting read. Why did he try to get the court to block that evidence though?🤔

В апреле 2021 года COPA направила иск против Райта в Высокий суд Лондона. Поводом стали заявления последнего об авторских правах на white paper биткоина и требования удалить документ из открытых источников.

В сентябре COAP попросила суд изменить иск, добавив в него утверждения о подлоге документов. Речь идет о доказательствах, которые Райт предоставил в пользу своего авторства.

По итогам первого слушания судья Пол Мэтьюс отметил, что истец «при соблюдении определенных правил состязательности» действительно имеет право трактовать действия ответчика подобным образом.

В частности, это касается электронного письма, которое Райт якобы отправил своему экс-партнеру Дейву Клейману. По словам ответчика, документ подтверждает, что он является автором концепции биткоина.

Однако в материалах дела, ранее рассмотренного американским судом, утверждается, что используемый отправителем письма домен (@information-defense.com) создан только 23 января 2009 года, хотя само сообщение датировано 2008 годом.

Защита Райта объяснила несостыковку переносом данных с одного сервера на другой.

В декабре коллегия присяжных в Майями постановила, что Райт должен выплатить $100 млн в качестве компенсации W&K Info Defense Research за конверсию «присвоенных» биткоинов. COAP ссылается на это разбирательство, а потому ответчик просил исключить некоторые утверждения из материалов дела.

«Выводы или постановления, вынесенные в ходе судебного разбирательства по делу Клеймана, не имеют отношения к текущему делу и недопустимы», — заявила защита Райта.

Судья Мэтьюс отклонил этот аргумент. В своем решении он написал:

«По моему мнению, эти вопросы создают основу для дискуссии, которую необходимо провести для проверки утверждений ответчика о том, что он действительно является Сатоши Накамото».

Основатель Coingeek Келвин Эйр отметил, что постановление судьи не является победой для COPA — организация лишь понесла дополнительные издержки, чтобы включить в иск пункт, который должен был там быть с самого начала.

it was not a win...you guys will end up paying fees for the piece you dropped at the last minute before the hearing that was the real reason for the hearing and Craig has no big deal with the stuff that you are enabled to keep in.