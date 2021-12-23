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Суд в Великобритании поддержал истцов по делу против Крейга Райта

Суд в Великобритании поддержал истцов по делу против Крейга Райта


Организация Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) выиграла первое слушание по делу против самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта. Суд отклонил ходатайство ответчика об исключении из материалов дела некоторых документов и разрешил истцу внести изменения в заявление.



В апреле 2021 года COPA направила иск против Райта в Высокий суд Лондона. Поводом стали заявления последнего об авторских правах на white paper биткоина и требования удалить документ из открытых источников. 


В сентябре COAP попросила суд изменить иск, добавив в него утверждения о подлоге документов. Речь идет о доказательствах, которые Райт предоставил в пользу своего авторства.


По итогам первого слушания судья Пол Мэтьюс отметил, что истец «при соблюдении определенных правил состязательности» действительно имеет право трактовать действия ответчика подобным образом. 


В частности, это касается электронного письма, которое Райт якобы отправил своему экс-партнеру Дейву Клейману. По словам ответчика, документ подтверждает, что он является автором концепции биткоина.


Однако в материалах дела, ранее рассмотренного американским судом, утверждается, что используемый отправителем письма домен (@information-defense.com) создан только 23 января 2009 года, хотя само сообщение датировано 2008 годом. 


Защита Райта объяснила несостыковку переносом данных с одного сервера на другой.


В декабре  коллегия присяжных в Майями постановила, что Райт должен выплатить $100 млн в качестве компенсации W&K Info Defense Research за конверсию «присвоенных» биткоинов. COAP ссылается на это разбирательство, а потому ответчик просил исключить некоторые утверждения из материалов дела.


«Выводы или постановления, вынесенные в ходе судебного разбирательства по делу Клеймана, не имеют отношения к текущему делу и недопустимы», — заявила защита Райта.


Судья Мэтьюс отклонил этот аргумент. В своем решении он написал:


«По моему мнению, эти вопросы создают основу для дискуссии, которую необходимо провести для проверки утверждений ответчика о том, что он действительно является Сатоши Накамото».


Основатель Coingeek Келвин Эйр отметил, что постановление судьи не является победой для COPA — организация лишь понесла дополнительные издержки, чтобы включить в иск пункт, который должен был там быть с самого начала.



«Это вовсе не победа. Вы, ребята, в конечном итоге заплатили пошлину за ту часть [обвинений], которую представили в последнюю минуту перед слушанием. Это и было настоящей причиной заседания, и Крейг не имеет причастности к тому, что вам разрешили их оставить», — написал Эйр.


В 2019 году Райт оформил на себя авторское право на white paper и исходный код биткоина. Позже в Бюро авторского права США уточнили, что не признали его создателем цифрового золота Сатоши Накамото.


В январе 2021 года Райт обвинил сайты Bitcoin.org и Bitcoincore.org в нарушении авторских прав и потребовал удалить white paper. Аналогичное письмо юристы Ontier, представляющие его интересы, направили в Square, на сайте которой размещена копия документа.


Владелец Bitcoin.org Cobra отказался выполнять это требование. 1 февраля он сообщил об угрозах убийством со стороны некоего лица, «связанного с сообществом Bitcoin SV».


Напомним, в июне Высокий суд Лондона поддержал Ontier, поскольку Cobra отказался от защиты, решив сохранить анонимность. 


Владельцу Bitcoin.org предписано не допустить скачивание или любое другое использование документа в Великобритании. Он также должен оплатить связанные с разбирательством издержки.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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