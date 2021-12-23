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Токен The Sandbox вырос на 9% после покупки участка земли PwC Hong Kong

Токен The Sandbox вырос на 9% после покупки участка земли PwC Hong Kong


Оператор NFT-игр Animoca Brands сообщил, что консалтинговая компания PwC Hong Kong приобрела участок виртуальной земли на платформе The Sandbox. Токен проекта SAND отреагировал ростом почти на 9% в течение часа.


На момент написания SAND торгуется вблизи $5,82.


Часовой график SAND/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

В Animoca Brands не уточнили, какой именно участок земли приобрела компания и за какую сумму. 


Согласно DappRadar, за последние 30 дней приложением The Sandbox воспользовались около 4500 пользователей. По данным OpenSea, за последние три месяца средняя цена участка земли на платформе составила ~2,45 ETH ($9665 по текущему курсу).


«Метавселенная предлагает организациям возможности для создания ценности с помощью инновационных бизнес-моделей, а также новые способы взаимодействия с клиентами и сообществом. Мы будем использовать наш опыт для консультирования клиентов, желающих окунуться в метавселенную, по всему спектру потенциальных проблем», — заявил партнер PwC Hong Kong Уильям Ги.


PwC Hong Kong входит в международную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited, которая присутствует в 156 странах мира. Согласно пресс-релизу, приобретение сделано от лица конкретной организации, а не материнской структуры. 


В Animoca Brands считают, что компании вроде PwC Hong Kong могут сыграть важную роль в развитии открытой метавселенной. В частности, они помогут создать экосистему, дружественную к брендам, которые плохо знакомы с концепцией Web 3.0.


Напомним, с начала 2021 года выручка Animoca Brands составила примерно $529,6 млн.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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