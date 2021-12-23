У Андрея Макаревича ожидается пополнение в семье

68-летний музыкант и телеведущий Андрей Макаревич и его 37-летняя супруга ждут ребенка, как сообщают СМИ. Знаменитый певец, музыкант, общественный активист Андрей Макаревич в четвертый раз станет папой. Еще одного наследника артисту подарит жена Эйнат Кляйн. Для 37-летней израильтянки малыш станет первым ребенком. Супруги пока не спешат делиться радостной новостью. Однако пара не скрывается и выходит в свет. Так, музыкант с женой посетил бранч BoscoFamily. Эйнат Кляйн надела блузку свободного кроя. Однако СМИ заметили округлившийся животик супруги артиста. О прекрасном положении возлюбленной Андрея Макаревича сообщил Telegram-канал «НеМалахов».Андрей Макаревич с женой и Дмитрий Маликов на бранче BoscoFamily Напомним, музыкант познакомился с Эйнат Кляйн во время путешествия по Эфиопии. Она была его гидом. Позже Андрей Макаревич пригласил девушку в Москву. И Эйнат прилетела в столицу, чтобы посмотреть город и пообщаться с понравившимся ей человеком. Так завязался их роман. В декабря 2019 года певец женился в четвертый раз. Однако рассказал об этом событии только спустя год. Артист не любит афишировать личную жизнь. Отметим, Андрей Макаревич — многодетный отец. У артиста есть внебрачная дочь Дана (1975 года рождения), сын Иван от второго брака (1987) и дочь Анна (2000) от отношений с журналисткой Анной Рождественской. Также певец — трижды дедушка. Внуков ему подарила старшая наследница. У Даны в 2000 году появился на свет сын Джимми, в 2002 году дочь Эмма, а в 2008-м родилась девочка Сара.