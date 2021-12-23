Унижения и кабальный контракт: участницы Miss World America рассказали о закулисье конкурса

Вадим Карасев

27-летняя модель Мариса Батлер, обладательница титулов Miss World America 2018 (конкурс является дочерней компанией всемирно известной организации конкурсов "Мисс мира") и Miss Earth-Air на конкурсе Miss Earth 2021, рассказала об унизительном опыте, который ей, как победительнице, пришлось пережить. Ее рассказ опубликовал портал Jezebel.

Девушка вспомнила, как в 2019 году ужинала в японском ресторане Zuma в Лас-Вегасе вместе с Джейкобом Арабо (настоящая фамилия — Арабов. — Прим. ред.), владельцем ювелирной компании Jacob & Co, спонсирующей конкурс Miss World America, и директором Майклом Блейки. За столом Мариса при этом сидела в короне и с ленточкой победительницы. Девушка пыталась съесть суши, когда, по ее словам, Арабо конфисковал ее палочки и попытался скормить ей суши руками.





Мариса Батлер с Майклом Блейки и Джейкобом Арабо

Майкл сидел рядом со мной и смеялся вместе с Джейкобом. Он не заступался за меня и не говорил, насколько это неуместно, хотя было предельно ясно, что я в беде и мне неловко. Я помню, что просто хотела исчезнуть. Быть Miss World America было ужасно, и я не пожелала бы этого своему злейшему врагу,

— рассказала Батлер, признавшись, что никогда не чувствовала себя столь униженной, как в тот момент.

В статье упоминается, что представитель пресс-службы бренда Jacob & Co в ответ на запрос опроверг этот инцидент с палочками для еды, а Блейки проигнорировал запрос о комментариях.

Девушка также упомянула, что на нее оказали давление, чтобы она подписала кабальный контракт с агентством Блейки, и он просил ее позировать перед Ferrari в бикини. Она отказалась и вместо этого позировала в платье. В контракте также говорилось, что Блейки будет получать 20% комиссионных от любого подарка, связанного с мероприятиями, который она получила, и заявлялось, что Мариса останется под его руководством в течение трех лет — намного больше, чем ее год в статусе победительницы.





Мариса Батлер

Постоянное давление негативно повлияло не только на мое психическое здоровье в течение того года, но и почти полностью изменило мое отношение к конкурсам. Я чувствовала себя такой побежденной,

— призналась девушка.

Негативно об организаторах конкурса отзывалась и участница по имени Алисса Андерегг. Девушка отметила, что найти управу на сотрудников невозможно. Андерегг неоднократно пыталась противостоять организации, когда дело касалось обращения с конкурсантками, и она говорит, что с ней общались враждебно, как будто она была "пятилетней девочкой" и "тупицей". Подать жалобу при этом было невозможно.

Девушки также пожаловались, что Блейки оставлял неуместные комментарии под их фотографиями и видео.





Алисса Андерегг

Журналисты издания собрали и свидетельства некоторых других участниц конкурса, которые также жаловались на условия. Например, конкурсанткам были положены ваучеры на завтрак, обед и ужин, но часто девушки получали лишь один ваучер вместо трех и были вынуждены звонить организаторам, чтобы вытребовать остальные, иначе они рисковали остаться голодными.

Еще одна конкурсантка пожаловалась на изнуряющие фитнес-упражнения, которые должны были делать девушки. Им было поручено выполнить как можно больше повторений за отведенное время. Многие падали в обморок или их рвало.





Майкл Блейки с участницами конкурса красоты





Участница конкурса Тайра Даниель

При этом в статье отмечается, что выбор Майкла Блейки директором конкурса в свое время многих удивил, так как ранее он никогда не работал в этой системе. Блейки являлся продюсером, а также снискал себе славу на YouTube, где вел блог, кричащий о его роскошном образе жизни. Там он хвастался бриллиантовыми браслетами, дорогими авто и полетами на частных самолетах.

Конкурсантки описали его как "мини-Трампа" — по их словам, Блейки всячески стремился копировать образ бизнесмена и бывшего президента США, который ранее также владел конкурсом "Мисс Вселенная" (стоит отметить, что внешне Майкл действительно немного похож на Трампа). Целью Блейки, по их словам, была просто возможность иметь доступ к красивым женщинам, а сам конкурс его не особо интересовал.





Майкл БлейкиНадя Бесчетникова