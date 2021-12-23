В 2022–2023 годах Хабаровский край получит 1,73 млрд рублей на строительство новых школ

В 2022–2023 годах Хабаровский край получит субсидию из федерального бюджета в сумме 1,73 миллиарда рублей на строительство новых школ, сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского края.

Средства будут направлены на финансирование строительства двух больших школ в Хабаровске: в микрорайоне Строитель и в границах улиц Демьяна Бедного – Свердлова. Каждая из них рассчитана на 1,1 тысячи мест. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на 2023 год.

Расчетная стоимость строительства каждой из двух школ с учетом проектно-изыскательных работ составляет около 1,8 миллиарда рублей. Вместе с федеральным финансированием будут привлекаться средства из внебюджетных источников.