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В «Артеке» завершилась смена, участниками которой стали дети из Сирии

В «Артеке» завершилась смена, участниками которой стали дети из Сирии

Более 1500 тысяч школьников из разных регионов России, а также 20 сирийских ребят – победителей олимпиады по русскому языку в 2021 году приняли участие в 14-й смене Международного детского центра «Артек», информирует Минпросвещения России.

В течение 21 дня смены «Новый год стучится в двери», которая прошла с 1 по 22 декабря, ребята были участниками ярких запоминающихся событий. В День неизвестного солдата сирийские школьники вместе со всеми артековцами почтили память героев, отдавших жизнь за Родину, в День героев Отечества ребята возложили цветы к памятным местам, захоронениям павших за освобождение «Артека».

Ребята из Сирии приняли участие в добровольческой акции: изготовили новогодние подарки и сувениры, которые затем передали в крымские детские дома и врачам госпиталей Ялты. В День прав человека прошли встречи с Уполномоченным по правам ребёнка в городе Севастополе.

В течение смены сирийские школьники со своими новыми друзьями из России приняли участие в открытии выставки «Новые идеи и технологии в архитектуре», конкурсе проектов «Дизайн пространства. «Космический Новый год», чемпионате «Артека» по игровому программированию, встретились с участниками проекта «Вдохновители», посетили мастер-классы педагогов Института современного искусства.

Яркими событиями для ребят стали DiscoАРТ-вечера «Предновогодние игры и забавы», которые прошли у ёлки на Дворцовой площади. Год науки и технологий в детском центре завершил праздник науки, творчества и спорта «КОСМОСSTARS».

Ребята из Сирии посещали занятия в студиях детского творчества, учились новому в профильных отрядах, смогли проявить свои спортивные и творческие способности.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.

# Общество

По материалам: edu.ru

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