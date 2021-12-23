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В Дагестане начали борьбу с незаконно подключенными к электросетям майнерами

В Дагестане начали борьбу с незаконно подключенными к электросетям майнерами


Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел заседание, где обсуждалось противодействие незаконному потреблению электроэнергии для добычи криптовалют. 


По словам Амирханова, деятельность нелегально подключенных к энергосетям майнеров приводит к дефициту электроэнергии, в связи с чем власти региона усилили поиск подобных майнинг-ферм.


В нескольких районах Дагестана уже выявили и пресекли деятельность незаконно подключенных майнеров.


Власти также поручили местному Минэнерго отчитываться по фактам обнаруженных майнинг-ферм с указанием количества выявленных объектов, административных и уголовных дел.


Майнинг в РФ не запрещен и пока законодательно не урегулирован, однако несанкционированное подключение к электросетям или хищение электроэнергии для добычи криптовалют является преступлением.


Напомним, Дагестан является лидером среди регионов Северного Кавказа по количеству выявленных фактов хищения электроэнергии для добычи криптовалют. С начала года ущерб превысил 70 млн рублей.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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