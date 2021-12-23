В ЕАО в 2021 году центры «Точка роста» созданы в четырех образовательных учреждениях

В Еврейской автономной области в 2021 году центры «Точка роста» Минпросвещения России созданы в четырех образовательных учреждениях, сообщает региональное информационное агентство «Биробиджан».

Центры созданы в рамках реализации национального проекта «Образование».

«Точки роста» появились в Центре образования имени полного кавалера ордена Славы Владимира Израйлевича Пеллера, в школе № 9 поселка Известковый, в школе села Екатерино-Никольское и в школе № 8 села Аур.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.