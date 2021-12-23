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В Marvel’s Avengers на этих выходных будут доступны различные бонусы

В Marvel’s Avengers на этих выходных будут доступны различные бонусы


Игра Marvel’s Avengers является частью подписки Xbox Game Pass, и ближайшие выходные — лучшее время, чтобы сыграть в нее. Разработчики из Square Enix сообщили в своих социальных сетях, что на этих выходных (с 23 декабря по 27 декабря) в Marvel’s Avengers игроков ждут приятные бонусы — в четыре раза можно увеличить полученный опыт и в два раза увеличить ресурсы.

Кроме того, в игру с сегодняшнего дня, 23 декабря, возвращают событие Cosmic Threat, которое позволяет получить различные уникальные предметы. Событие возвращается на две недели — до 6 января.


Напомним, что по Game Pass играть в Marvel’s Avengers можно на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Проект поддерживает Xbox Play Anywhere.

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По материалам: newxboxone

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