В Marvel’s Avengers на этих выходных будут доступны различные бонусы





Игра Marvel’s Avengers является частью подписки Xbox Game Pass, и ближайшие выходные — лучшее время, чтобы сыграть в нее. Разработчики из Square Enix сообщили в своих социальных сетях, что на этих выходных (с 23 декабря по 27 декабря) в Marvel’s Avengers игроков ждут приятные бонусы — в четыре раза можно увеличить полученный опыт и в два раза увеличить ресурсы.

Кроме того, в игру с сегодняшнего дня, 23 декабря, возвращают событие Cosmic Threat, которое позволяет получить различные уникальные предметы. Событие возвращается на две недели — до 6 января.

Quad XP and Double Resources is on from 12/23 to 12/27! Take this time to level up your Heroes. ⏫



The Cosmic Threat Event also returns from 12/23 to 1/06 where you can get Cosmic gear! 🌀 pic.twitter.com/GmqwfrUm1U — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) December 23, 2021



Напомним, что по Game Pass играть в Marvel’s Avengers можно на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Проект поддерживает Xbox Play Anywhere.

Мстители Marvel

Соберите команду Величайших героев Земли, примите свою силу и воплотите в жизнь мечты о подвигах.

Перейти в Microsoft Store