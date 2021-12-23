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В школах Воронежской области планируют включить в учебные планы уроки футбола

В школах Воронежской области планируют включить в учебные планы уроки футбола

В школах Воронежской области планируют включить в учебные планы уроки футбола, сообщает ГТРК «Воронеж».

Данный вопрос губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудил с советником президента Российского футбольного союза Рохусом Шохом.

«Нам предложили включиться в проект «Футбол в школе». Планируется добавить урок футбола в учебный план: появятся секции, где дети смогут заниматься дополнительно, а педагоги – пройти обучение. Я уже поручил подать заявку на участие в проекте, чтобы начать со следующего года», – отметил Александр Гусев.

Планируется, что занятие футболом будет третьим уроком физкультуры в неделю у школьников. 

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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