В школах Воронежской области планируют включить в учебные планы уроки футбола

В школах Воронежской области планируют включить в учебные планы уроки футбола, сообщает ГТРК «Воронеж».

Данный вопрос губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудил с советником президента Российского футбольного союза Рохусом Шохом.

«Нам предложили включиться в проект «Футбол в школе». Планируется добавить урок футбола в учебный план: появятся секции, где дети смогут заниматься дополнительно, а педагоги – пройти обучение. Я уже поручил подать заявку на участие в проекте, чтобы начать со следующего года», – отметил Александр Гусев.

Планируется, что занятие футболом будет третьим уроком физкультуры в неделю у школьников.