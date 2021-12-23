В Твери в детском технопарке «Кванториум» прошли мастер-классы для дошкольников

В Твери в детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России прошли мастер-классы для воспитанников детского сада № 135, сообщает ГТРК «Тверь».

Целью мероприятия является знакомство в игровой форме дошкольников с современными технологиями.

Специалисты технопарка подготовили для детей несколько мастер-классов, в том числе по робототехнике и промышленному дизайну.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.