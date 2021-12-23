В учебных заведениях России предотвращено более 100 преступлений за последнее время – Владимир Путин

В учебных заведениях России предотвращено более 100 преступлений за последнее время, сообщил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

Президент отметил, что для представителей глобальных сетей основным является вопрос получения прибыли, отсюда и вытекают многие негативные явления: призывы к суициду, трагедии в школах.

«У нас 100 с лишним случаев предотвращено за последнее время – возможных серьезных преступлений в учебных заведениях», – сказал Владимир Путин.

Первую масштабную пресс-конференцию Владимир Путин провел в 2001 году и затем ежегодно встречался с журналистами в таком формате, за исключением того времени, когда был премьер-министром. На самую первую пресс-конференцию с главой государства в 2001 году было аккредитовано более 500 человек, после чего число журналистов постоянно росло.

Первые семь пресс-конференций проходили в 14-м корпусе Кремля. В дальнейшем они были перенесены в Центр международной торговли на Краснопресненской набережной. В этом году пресс-конференцию перенесли из Центра международной торговли в Манеж.