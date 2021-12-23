Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники открылись новые мастерские

В Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники открылись новые мастерские

В Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники открылись новые мастерские

В Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники открылись новые современные мастерские по компетенциям «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Машинное обучение и большие данные», «Веб-технологии», «Изготовление прототипов», «Разработка мобильных приложений», сообщает ГТРК «Башкортостан».

Мастерские созданы в рамках обновления материально-технической базы профессиональных образовательных организаций по итогам проведения IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

«УКСИВТ всегда был и есть на передовой науки и техники, готовит специалистов по самым востребованным специальностям. УКСИВТ одним из первых вступил в движение WorldSkills и ежегодно вносит лепту в достояние республики по числу победителей и призеров конкурса профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). С новыми мастерскими подготовка специалистов среднего звена будет способствовать качественному обучению востребованных кадров в области информационных технологий для предприятий и организаций всех отраслей экономики», – сказал директор колледжа Сайфутдин Кунсбаев.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Первое в истории SMS продали как NFT
Первое в истории SMS продали как NFT
Британский регулятор запретил рекламу фан-токена «Арсенала»
Британский регулятор запретил рекламу фан-токена «Арсенала»
Сильные заговоры от головной боли
Сильные заговоры от головной боли
В «Артеке» завершилась смена, участниками которой стали дети из Сирии
В «Артеке» завершилась смена, участниками которой стали дети из Сирии
В Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники открылись новые мастерские
В Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники
В университете Смоленска обнаружили майнинговую ферму
В университете Смоленска обнаружили майнинговую ферму
Джастин Сан заплатил $28 млн за полет в космос
Джастин Сан заплатил $28 млн за полет в космос
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Среди гостей — Ирина Горбачева, Аглая Тарасова, Алексей Учитель
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Последний богатырь:
"Я вообще не возбуждена": порнозвезда потеряла интерес к сексу, избавившись от ленточных червей
"Я вообще не возбуждена": порнозвезда потеряла интерес к
Лунный день сегодня 23 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 23 декабря 2021 года
Юлия Щербакова из Киргизии стала победителем первого конкурса педагогических работников «Учитель-международник»
Юлия Щербакова из Киргизии стала победителем первого конкурса
Выпускники «Интердома» из разных стран мира поприветствовали ребят из Сирии, которые учатся в Международном центре образования
Выпускники «Интердома» из разных стран мира поприветствовали ребят из

Топ на сегодня

Лучшие Форекс брокеры России
Лучшие Форекс брокеры России
Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время пандемии
Татьяна Навка рассказала, как изменилось ее жизнь с мужем во время
Начали новую жизнь: Кайя Гербер встречается с Остином Батлером, а ее экс-возлюбленный Джейкоб Элорди — с инстамоделью Оливией Джейд
Начали новую жизнь: Кайя Гербер встречается с Остином Батлером, а ее
Пользователю Amazon Web Services выставили счет на $45 000 из-за майнеров Monero
Пользователю Amazon Web Services выставили счет на $45 000 из-за
Денежный лунный календарь на январь 2022 года
Денежный лунный календарь на январь 2022 года

Еще по теме

В колледже Уфы открылись новые мастерские
В колледже Находки открылись четыре мастерские по стандартам WorldSkills
Мастерские по стандартам Worldskills открылись в Кяхте (Республика Бурятия)
Новые мастерские открылись в Ярославской области