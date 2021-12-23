В Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники открылись новые мастерские

В Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники открылись новые современные мастерские по компетенциям «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Машинное обучение и большие данные», «Веб-технологии», «Изготовление прототипов», «Разработка мобильных приложений», сообщает ГТРК «Башкортостан».

Мастерские созданы в рамках обновления материально-технической базы профессиональных образовательных организаций по итогам проведения IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

«УКСИВТ всегда был и есть на передовой науки и техники, готовит специалистов по самым востребованным специальностям. УКСИВТ одним из первых вступил в движение WorldSkills и ежегодно вносит лепту в достояние республики по числу победителей и призеров конкурса профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). С новыми мастерскими подготовка специалистов среднего звена будет способствовать качественному обучению востребованных кадров в области информационных технологий для предприятий и организаций всех отраслей экономики», – сказал директор колледжа Сайфутдин Кунсбаев.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.