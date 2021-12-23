В университете Смоленска обнаружили майнинговую ферму

На территории Смоленского государственного университета спорта (СГУС) неизвестные добывали криптовалюты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе проверки правоохранители нашли стойку с незаконно подключенными к электросетям ASIC-майнерами. Предварительная сумма ущерба превысила 5 млн рублей.

Данные: Пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Пока неизвестно, сколько времени ферма проработала на территории вуза.

Ранее следователи завели уголовное дело против ректора СГУС Георгия Греца и одного из его сотрудников. Им предъявлено обвинение в растрате более 1,5 млн рублей.

Напомним, на днях суд в Саратове оштрафовал бывшего сотрудника ГИБДД на 30 000 рублей за майнинг на рабочем месте.