Важно воспитывать в детях уважение к истории своего народа

Министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова считает, что изучение родного языка детьми должно стать одним из приоритетных направлений работы в регионах. По ее мнению, это формирует уважение к истории своего народа и помогает воспитывать патриотизм.

«В Республике Коми 310 школ, из них 96 – малокомплектные, в регионе два государственных языка – русский и коми. Учебники языка коми как родного включены в федеральный перечень учебников, это большой шаг для развития системы образования в нашей республике. Авторские коллективы качественно выполнили свою задачу. Сейчас уже издано 6000 экземпляров учебников, ждем, когда экспертизу пройдут учебники с 5-го класса», – отметила Наталья Якимова в эфире онлайн-программы «Образовательная среда»

Руководитель образовательного ведомства назвала одним из главных достижений системы образования Республики Коми в этом году обеспечение учебниками родного языка учащихся младших классов. В республике к сохранению языка коми подходят комплексно: готовят методические материалы для преподавателей и рекомендации по проведению уроков по родному языку.

