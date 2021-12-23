Владимир Путин раскритиковал "новую этику" и "культуру отмены" и поддержал Джоан Роулинг

Вадим Карасев

Сегодня состоялась традиционная большая ежегодная пресс-конференция президента России, на которой 69-летний Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов. Спрашивали главу государства о разном — от коронавируса до отравления Алексея Навального и убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Ксения Собчак, к примеру, задала вопрос о ситуации с пытками заключенных в российских колониях.

Задали Путину вопрос о "новой этике", "культуре отмены" и скандале вокруг Джоан Роулинг, которую неоднократно обвиняли в трансфобии. Президент дал понять, что западные ценности ему не близки.

Эта карета придет неизбежно — в условиях сегодняшнего мира, с интернетом, с коммуникациями современными. Это так же, как и пандемия коронавируса и новые штаммы. Нам от этого никуда не деться, нам просто надо искать противоядие эффективное. Если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, то ради бога. Но существует же здравый смысл какой-то? Я придерживаюсь традиционного подхода, что мама — это мама, отец — это отец,

— заявил он.

Но, по мнению Путина, российский народ защищен от "мракобесия", которое есть на Западе. А бороться с ним он призвал "поддержкой традиционных ценностей".

Сила в том, что в России люди научились с уважением относиться друг к другу, к основам духовной культуры. У всех народов Российской Федерации есть моральная защита от такого мракобесия. Да пусть они там делают что хотят. Мы должны брать все самое лучшее, "быть на марше", лидером в технологиях, в экономике. Но надеюсь, что у наших народов хватит глубинных иммунных систем защиты. А бороться с этим нужно не окриками и обвинениями, а поддержкой традиционных ценностей,

— считает он.

Путин также прокомментировал участие трансгендерных женщин в женских совревнованиях. Президент заявил, что эта практика может убить женский спорт.

Если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, то должен же быть какой-то здравый смысл. Мужчины-спортсмены объявляют себя женщинами и выступают в тяжелой атлетике и в каком-то другом виде спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем,

— заявил Путин.

Аналогичной точки зрения глава государства придерживается и касательно содержания трансгендерных женщин в женских тюрьмах. В качестве примера он сослался на случай трансгендерной персоны Карен Уайт, которая была переведена в женскую тюрьму, где изнасиловала двух своих сокамерниц.

Мариана Панкина