Выпускники «Интердома» из разных стран мира поприветствовали ребят из Сирии, которые учатся в Международном центре образования

Школьников из Сирии, которые приехали учиться и знакомиться с русской культурой в Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой в городе Иваново, поприветствовали интердомовцы разных лет, информирует Минпросвещения России.

Приезд детей вызвал большое количество откликов, в том числе из России, Швеции, США, Нидерландов, Португалии, Чили, Йемена, Гвинеи-Бисау, Турции, Азербайджана, Казахстана. Всего центр принял на обучение 14 мальчиков и девочек, родители которых погибли в ходе военных действий на территории этой страны. Реализацию гуманитарного проекта обеспечивает Минпросвещения России.

В Международном центре детей ждали новогодняя ёлка, первый традиционный подарок – мягкий белый мишка, русский хоровод и чай с пряниками. Также им рассказали о русских забавах, национальной кухне и народных ремёслах на «Уроке дружбы».

В «Интердоме» сирийские дети-сироты проходят трёхмесячное обучение по краткосрочным образовательным программам.

Школьников сопровождают два педагога-сирийца, которые помогают ребятам адаптироваться. Они ведут уроки арабского языка и ещё два предмета, за изучение остальных предметов общеобразовательной программы отвечают учителя «Интердома». В программе – экскурсии по Москве и городам Золотого кольца России. Поддержку ребятам, приехавшим из зоны боевых действий, оказывают профессиональные психологи.

Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой скоро отметит 90-летний юбилей. За это время он стал вторым домом для детей из 86 стран мира.

Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой является оператором гуманитарного проекта Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом». Сегодня уже более 200 российских педагогов преподают русский язык и другие общеобразовательные дисциплины местным школьникам в шести странах: Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Вьетнаме, Монголии и Сербии.