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Xbox Series X в стиле Diablo II — реальные фото от победителя в конкурсе

Xbox Series X в стиле Diablo II — реальные фото от победителя в конкурсе


В 2021 году Microsoft представила и разыграла немало кастомных версий игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S. Но одна из наиболее необычных версий Xbox Series X была создана вместе с Blizzard и приурочена к релизу ремастера Diablo II. Приобрести данную консоль было нельзя — только выиграть, и победитель поделился ее фотографиями в реальном интерьере.

Ниже можно видеть эту действительно уникальную игровую приставку Xbox Series X в стиле Diablo II. Консоль гораздо более объемная по размерам, чем оригинальная Xbox Series X, благодаря элементам декора, которые на нее нацеплены.



Отметим, что разыгрывалась такая консоль Xbox Series X в стиле Diablo II не просто за репост, а именно среди поклонников франшизы, которые должны были показать фото своих интересных предметов по франшизе. Заявленная стоимость такой консоли Xbox Series X, согласно условиям розыгрыша, составляла $889, но столь уникальную приставку явно, при желании, можно будет продать дороже.

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По материалам: newxboxone

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