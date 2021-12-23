Запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» назначен на субботу

Вадим Карасев

Из-за неблагоприятных погодных условий запуск космического телескопа NASA «Джеймс Уэбб» был перенесен на сутки. Теперь ожидаемая дата старта — 25 декабря 2021 года.

«Джеймс Уэбб» был задуман как замена космического телескопа «Хаббл». Он был назван в честь Джеймса Уэбба, возглавлявшего NASA в 1961–1968 годах. Он снабжен зеркалом диаметром 6,5 метра (у телескопа «Хаббл» диаметр зеркала — 2,4 метра) и предназначен для наблюдений в том числе в среднем и ближнем инфракрасном диапазоне («Хаббл» в основном предназначен для работы в видимом диапазоне). Расположится этот телескоп в одной из точек Лагранжа системы Земля — Солнце, за 1,5 миллиона километров от Земли в противоположную Солнцу сторону. Среди его уникальных возможностей будет способность не только находить экзопланеты и их спутники, но обнаруживать даже спектральные линии экзопланет. Благодаря этому астрономы смогут определять состав атмосфер этих планет. Наблюдения в инфракрасном спектре позволят телескопу увидеть образование молодых галактик, возникавших спустя короткое время после Большого взрыва.

Работы по созданию нового космического телескопа были начаты еще в 1997 году, тогда ожидалось, что он будет выведен на орбиту в 2007-м. С тех пор сроки запуска телескопа неоднократно переносились. Лишь в августе 2019 года была завершена его сборка. В октябре «Джеймс Уэбб» был доставлен во Французскую Гвиану, где он должен быть запущен с космодрома Куру при помощи ракеты-носителя «Ариан-5». Общая стоимость проекта приближается к десяти миллиардам долларов. Помимо NASA, в его подготовке участвуют Европейское и Канадское космические агентства.

Изначально запуск телескопа в космос был намечен на 18 декабря, но с тех пор его дважды откладывали из-за проблем со связью между телескопом и ракетой-носителем и неблагоприятных погодных условий пуск. Теперь ожидается, что пуск будет произведен 25 декабря с 15:20 по 15:52 по московскому времени.