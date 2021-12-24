15 случаев, когда людям доводилось встретить в метро весьма необычных попутчиков
Сегодня, 17:55
Метро — место где собираются совершенно разные люди, чтобы побыстрее добраться до места назначения. Кого там только не встретишь! Подземелье просто кишит забавными и необычными попутчиками. В одном вагоне может ехать косплеер в образе, в другом — человек с розами выше себя самого, в третьем — ещё какая-нибудь экстравагантная личность. Мы собрали для вас целую подборку подобных примеров.
Голубь в метро
Доисторические существа со странными аналоговыми устройствами для чтения
Memento mori
Тони Старк в метро
Всегда можно найти момент для растяжки
Армия виноградинок
Классный костюмчик
Лицехват
Выглядит пугающе
Только мы с котом по станции пойдём
Вместо маски
Кстати, у нас есть целая подборка случаев, когда вместо защитных маск люди носили на лице очень странные предметы.
Весьма экзотичный способ носить кепку
Санта для взрослых
Вот это розы!
Готова к погружению
А предыдущую подборку фотографий обитателей метро вы можете найти здесь.
По материалам: Юмор