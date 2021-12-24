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15 случаев, когда людям доводилось встретить в метро весьма необычных попутчиков

15 случаев, когда людям доводилось встретить в метро весьма необычных попутчиков

Метро — место где собираются совершенно разные люди, чтобы побыстрее добраться до места назначения. Кого там только не встретишь! Подземелье просто кишит забавными и необычными попутчиками. В одном вагоне может ехать косплеер в образе, в другом — человек с розами выше себя самого, в третьем — ещё какая-нибудь экстравагантная личность. Мы собрали для вас целую подборку подобных примеров.

Голубь в метро

Доисторические существа со странными аналоговыми устройствами для чтения

Memento mori

Тони Старк в метро

Всегда можно найти момент для растяжки

Армия виноградинок

Классный костюмчик

Лицехват

Выглядит пугающе

Только мы с котом по станции пойдём

Вместо маски

Кстати, у нас есть целая подборка случаев, когда вместо защитных маск люди носили на лице очень странные предметы.

Весьма экзотичный способ носить кепку

Санта для взрослых

Вот это розы!

Готова к погружению

А предыдущую подборку фотографий обитателей метро вы можете найти здесь.


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По материалам: Юмор

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