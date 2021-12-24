3 случайные находки, которые сделали из обычных людей миллионеров и изменили жизнь

Очень часто в интернете можно увидеть истории, в которых люди рассказывают про свои необычные находки, которые кардинально изменили их жизнь. В этой статье мы собрали ТОП 3 лучших историй.



Кольцо из стекла



Как-то раз, жительница Великобритании Дебра Годдард купила на местном аукционе кольцо за десяток фунтов. Оно ей понравилось визуально и какое-то время девушка использовала приобретение как обычную повседневную бижутерию, а после запрятала на чердаке в коробке с хламом.

Спустя 30 лет мать женщины стала жертвой мошенников и у неё не осталось средств для существования. Дебра вспомнила про свою спрятанную на чердаке бижутерию. Она отнесла её ювелиру для оценки. Каково было удивление, когда кольцо с камнем из стекла ювелир оценил в более чем 600 000 фунтов. Недолго думая Дебра успешно продала его на аукционе и спасла свою мать от нищеты.



Фермер и потерянный молоток



Британец Эрик Лоз был обычным фермером, который каждый день работал в поле. Во время очередного рабочего дня мужчина потерял свой молоток и для того, чтобы его найти решил использовать металлоискатель. Но вместо рабочего инструмента Эрик обнаружил зарытый клад.

Он сразу сообщил о находке властям, которые выяснили, что это подлинные артефакты, которым тысячи лет. В качестве вознаграждения они дали мужчине 1 500 000 фунтов. А все экспонаты отправили в местный музей археологии.



Золотое пианино



Один из самых крупных кладов последних лет, был обнаружен в старинном пианино. Инструмент предназначался для студентов музыкального колледжа. Когда его решили настроить, то случайно обнаружили спрятанные мешочки, в которых хранились монеты 1840-х годов.

Бывшие владельцы инструмента не расстроились, когда узнали о находке, а наоборот были рады, что смогли помочь учебному заведению. За обнаруженный клад руководству колледжа дали вознаграждение в полмиллиона фунтов.