Альбина Джанабаева не может доказать, что она многодетная мама

Певица Альбина Джанабаева рассказала о кругах ада в оформлении документов. Артистка в 2021-м стала многодетной мамой. По закону, ей положены льготы, правда, певица никак не может справиться с бюрократией. В апреле экс-солистка группы «ВИА Гра» родила дочь Агату. Все свободное время Альбины занято малышкой, правда, Джанабаевой помогают и старшие сыновья, а также муж Валерий Меладзе. Вступив в ряды многодетных мам, певица решила получить льготы, положенные ей от государства и отправилась оформлять их на популярный сайт, вот только до сих пор не смогла этого сделать. «Я не могу никак получить удостоверение многодетной мамы. Время я нашла, подала онлайн-заявку. Но сколько кругов ада надо пройти, чтобы заполнить это, отправить. Я смогла, на всех детей заполнила, отправила, все свидетельства приложила. И через месяц приходит ответ: «У вас не хватает», — жалуется звезда.Альбина Джанабаева Джанабаева не растерялась и через полтора месяца создала новое заявление. Отправила его, но и тут ее ждала неудача. «Через месяц опять чего-то не хватает. Третий раз за год я еще не собралась делать. Меня это раздражает», — призналась Альбина в эфире вечернего шоу с Аллой Довлатовой на «Русском радио». А ведь удостоверение и льготы ей бы сильно пригодились. Например, по закону артистке положена бесплатная парковка, но пока что этого ей не светит. Когда певица вновь решит подавать документы — она не сказала. Зато сообщила, что почти каждый Новый год они с Валерием Меладзе встречают отдельно друг от друга. Все из-за работы. «Он в новогоднюю ночь часто работает, я работаю, даже если я дома, то он на концерте. Но у нас вечерний ужин 30 декабря, и с 1 января все в нашем распоряжении. Но 31 декабря елки — никуда без них», — подчеркнула мама троих детей. Напомним, у Альбины и Валерия есть старший сын Константин, а также второй наследник — Лука.