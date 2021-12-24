Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Александр Цекало с женой запечатлелись в поездке за рождественской елкой

Александр Цекало с женой запечатлелись в поездке за рождественской елкой

Александр Цекало с женой запечатлелись в поездке за рождественской елкой
Жена продюсера и шоумена, Александра Цекало, Дарина Эрвин поделилась свежими кадрами с мужем. Встреча с художницей Дариной Эрвин раз и навсегда перевернула жизнь Александра Цекало. Их роман начался в 2018 году, когда продюсер еще был женат на Виктории Галушке, матери его двух детей. Не успев насладиться статусом холостяка, через пару месяцев после развода он женился на молодой возлюбленной. Ради супруги Цекало отказался от всего, что у него было, и переехал жить за границу. Он потерял друзей и любовь публики, зато обрел тихое семейное счастье. Продюсер не дает интервью и не появляется на светских мероприятиях. О подробностях его жизни поклонники узнают из Instagram Дарины. Сегодня Эрвин поделилась новым видео с мужем. Александр и Дарина запечатлены в машине, тепло одетые, улыбающиеся и с розовыми щеками. В подписи к снимку жена Цекало объяснила, куда они едут.
Александр Цекало и Дарина Эрвин «Едем покупать рождественскую ель», подписала кадры Дарина. Как видно, Цекало прекрасно чувствует себя вдали от дома. Худой и счастливый продюсер, кажется, совсем не жалеет о женитьбе. Единственное, что действительно огорчает Александра — редкие встречи с детьми, которых он почти не видит после развода. Он надеялся, что Эрвин осчастливит его еще одним наследником, но у пары возникли проблемы с планированием прибавления в семье. Пока у Дарины не получается забеременеть, она набирается материнского опыта, занимаясь с детьми своих друзей. Как раз недавно она поделилась снимком, на котором нянчится с младенцем своей подруги.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Amber Group назначила топ-менеджером бывшего управляющего директора Goldman Sachs
Amber Group назначила топ-менеджером бывшего управляющего директора
Marathon увеличит хешрейт на 600% после «рекордной» покупки майнеров у Bitmain
Marathon увеличит хешрейт на 600% после «рекордной» покупки майнеров
Города России с самой сильной энергетикой
Города России с самой сильной энергетикой
Александр Цекало с женой запечатлелись в поездке за рождественской елкой
Александр Цекало с женой запечатлелись в поездке за рождественской
Анастасия Волочкова доказала, что ее подпись подделывали в Большом театре
Анастасия Волочкова доказала, что ее подпись подделывали в Большом
Новый выпуск журнала «Вестник образования» Минпросвещения России посвящён итогам Года науки и технологий в образовании
Новый выпуск журнала «Вестник образования» Минпросвещения России
Бытовые привычки богатых людей: как ежедневно растить денежный поток
Бытовые привычки богатых людей: как ежедневно растить денежный поток
Девушка обнаружила на пляже морского мутанта с треугольной головой и показала в сети это существо, чтобы ей помогли
Девушка обнаружила на пляже морского мутанта с треугольной головой и
Управляющая компания майнила криптовалюты за счет жителей многоэтажки в Одинцово
Управляющая компания майнила криптовалюты за счет жителей многоэтажки
Совфед РФ предложил узаконить положения Кодекса этики ИИ
Совфед РФ предложил узаконить положения Кодекса этики ИИ
Лера Кудрявцева сообщила о провалах в памяти
Лера Кудрявцева сообщила о провалах в памяти
Ольга Бузова после скандала с бывшим мужем отправилась в клинику пластики
Ольга Бузова после скандала с бывшим мужем отправилась в клинику

Топ на сегодня

Александр Овечкин зацеловал младшего сына (видео)
Александр Овечкин зацеловал младшего сына (видео)
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку и впервые показали свою дочь Лилибет
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку и
Стало известно, почему рухнул брак Григория Лепса
Стало известно, почему рухнул брак Григория Лепса
В Дагестане начали борьбу с незаконно подключенными к электросетям майнерами
В Дагестане начали борьбу с незаконно подключенными к электросетям
Магическая сила кофе: как он влияет на энергетику и биополе
Магическая сила кофе: как он влияет на энергетику и биополе

Еще по теме

Новой избранницей Александра Цекало стала голливудская актриса Дарина Эрвин
Александр Цекало не понравился друзьям Дарины Эрвин
58-летний Александр Цекало задрал юбку и схватил 27-летнюю жену между ног
Жена Александра Цекало похвасталась дорогим украшением