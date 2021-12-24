Александр Цекало с женой запечатлелись в поездке за рождественской елкой

Жена продюсера и шоумена, Александра Цекало, Дарина Эрвин поделилась свежими кадрами с мужем. Встреча с художницей Дариной Эрвин раз и навсегда перевернула жизнь Александра Цекало. Их роман начался в 2018 году, когда продюсер еще был женат на Виктории Галушке, матери его двух детей. Не успев насладиться статусом холостяка, через пару месяцев после развода он женился на молодой возлюбленной. Ради супруги Цекало отказался от всего, что у него было, и переехал жить за границу. Он потерял друзей и любовь публики, зато обрел тихое семейное счастье. Продюсер не дает интервью и не появляется на светских мероприятиях. О подробностях его жизни поклонники узнают из Instagram Дарины. Сегодня Эрвин поделилась новым видео с мужем. Александр и Дарина запечатлены в машине, тепло одетые, улыбающиеся и с розовыми щеками. В подписи к снимку жена Цекало объяснила, куда они едут.Александр Цекало и Дарина Эрвин «Едем покупать рождественскую ель», подписала кадры Дарина. Как видно, Цекало прекрасно чувствует себя вдали от дома. Худой и счастливый продюсер, кажется, совсем не жалеет о женитьбе. Единственное, что действительно огорчает Александра — редкие встречи с детьми, которых он почти не видит после развода. Он надеялся, что Эрвин осчастливит его еще одним наследником, но у пары возникли проблемы с планированием прибавления в семье. Пока у Дарины не получается забеременеть, она набирается материнского опыта, занимаясь с детьми своих друзей. Как раз недавно она поделилась снимком, на котором нянчится с младенцем своей подруги.