Алексей Ягудин разгневал фанатов своим заявлением

41-летний фигурист Алексей Ягудин ошарашил маленьких детей и отказался извиняться. Воспитанник Татьяны Тарасовой оказался в центре скандала. Фигурист в эфире детской радиостанции заявил, что Деда Мороза не существует. Слова спортсмена разочаровали юных слушателей и разозлили их родителей. Ягудина раскритиковали за испорченное настроение в преддверии Нового года. «Если вы не верите в чудеса, не нужно рушить и внушать это другим», «Как хорошо, что дети не слушали радио», «Что мне говорить своим детям? Что дядя олимпийский чемпион ошибся и говорит неправду?»,Алексей Ягудин «Лучше бы вы его не приглашали», «Вы понимали, где находитесь и что говорите?» - возмутились слушатели радиостанции. Олимпийский чемпион заявил, что не видит в своем поступке ничего плохого. «А Дед Мороз реально существует? Снимите розовые очки! На обиженных воду возят. И мои дети понимают, что это бред. И извиняться мне не за что. И нужно всегда предупреждать, что все такие ранимые», — ответил спортсмен хейтерам. Представители радио «Дети ФМ» заявили, что не согласны с ведущим шоу «Ледниковый период». «Дорогие, это тот единственный в истории радиостанции случай, когда мнение редакции не совпадает с мнением автора», — заверили они.