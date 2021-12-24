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Алсу показала домашнее фото с дочерьми и 5-летним сыном

Алсу показала домашнее фото с дочерьми и 5-летним сыном
Певица Алсу показала повзрослевших детей, которых она родила в браке с бизнесменои Яном Абрамовым. Певица Алсу уже 15 лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Она трижды успела стать матерью, но за это время поклонники увидели только двоих ее детей. Третьего, сына Рафаэля, певица тщательно скрывает от посторонних. Мальчику уже 5 лет, но его лица по-прежнему никто из поклонников не увидел. Иногда он мелькает в микроблоге певицы. И накануне она снова сделала исключение. Алсу устроила «беседу» с подписчиками. И отвечая на вопрос, что для нее первостепенно в жизни, показала детей.
Певица Алсу с детьми Алсу поделилась фото, на котором она и дети расположились на кровати. Сынок Рафаэль при этом позировал спиной к камере, взобравшись верхом на маму. Мальчик уже очень подрос, правда, лица наследника Алсу так и не показала. Вероятно, Алсу ждет, когда сын сам решит, хочет ли он, чтобы его узнавали поклонники звездной мамы или нет.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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